"Должны страдать": на Донбассе начали принудительную паспортизацию всех вывезенных из Мариуполя

Российские захватчики, боевики с Донбасса и принудительно мобилизованные вывезли на подконтрольные им территории из зоны боевых действий в Мариуполе огромное количество человек. В основном это – женщины и дети

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, сразу после принудительного вывоза жителей Мариуполя, еще когда захватчики не контролировали большую часть города, россияне стали делать все, чтобы никто не смог вернуться на свободные украинские территории. Каратели из ФСБ, а также идейные палачи из ОРДЛО занимались фильтрацией "эвакуированных" мариупольчан.

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Все, кто поддерживал Украину, кто общался с ветеранами АТО/ООС или с действующими защитниками государства, или является их родственником, были отправлены в направлении Донецка. Об их местопребывании пока ничего не известно.

Россияне и коллаборанты хотят, чтобы жители Мариуполя страдали

Жителей Мариуполя, которые прошли фильтрационные лагеря, сажали в автобусы и фактически конвоировали в оккупированные Чистяково (бывший Торез), Зугрэс, Харцызск и Донецк.

Людей поселяли в школах и детских садах без каких-то условий для проживания, денежного обеспечения и подвоза достаточного количества продуктов.

Выходить за пределы "мест временного пребывания" мариупольчанам запрещали, поскольку боялись диверсий. Дело в том, что несмотря на все фильтрационные меры, террористы получили указание относиться к принудительно перемещенным как к неблагонадежным. При этом сами жители портового города Героев не скрывали своего отношения к боевикам, коллаборантам и самим захватчикам.

Крайне плохо к пострадавшим из города Марии относились российские террористы и жители ОРДО. Людям с неприкрытой злостью говорили о том, что они "слишком хорошо жили и теперь должны страдать".

Украинские паспорта забирают у всех

Представители оккупационной администрации Донецка напрямую говорили многим принудительно эвакуированным, что отныне они будут "жить в России". Мол, вскоре Путин должен признать квазиреспублики. Также захватчики объясняли, что выпускать мариупольчан на подконтрольную Украине территорию они не будут "по соображениям безопасности". То есть фактически россияне не только разбомбили дома людей и под угрозой применения оружия заставили их приехать в банановые республики, они еще и удерживают людей против их воли.

Российские оккупанты отметили, что для "легального" проживания на оккупированной части Донецкой области все должны получить паспорта так называемой "ДНР". По данным украинских спецслужб, людей заставили сдать настоящие документы – чтобы они точно не смогли никуда убежать, а также начали формировать списки на оформление "документов" недореспублики.

Обслуживать тех, кого нелюди из России называют беженцами из Мариуполя, боевики решили в так называемом "районном отделе МВД" Буденновского района Донецка. По состоянию на 10 мая очередь на получение "паспортов" России и недореспублики была расписана до конца июня – столь большое количество людей оккупанты заставили выехать на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области.

Все время до получения "документов" мариупольчанам придется не просто находиться на вражеской территории, но и фактически работать за еду. Ведь захватчики решили "дать людям возможность" работать: разбирать завалы в местах боевых столкновений, хоронить погибших, а также переносить раненых. Фактически захватчики вывезли людей из одного ада в другой.