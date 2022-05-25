Мэр Львова Андрей Садовый поделился историей 10-летней Вероники из Донецкой области, которая недавно отпраздновала свой День рождения.

Важно Бои в Лимане и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

Дом семьи Вероники, который был в Донецкой области, российские оккупанты обстреляли из танка. Боевики целенаправленно и умышленно стреляли по подвалу, где пряталась семья Вероники. В результате обстрела никто из ее родственников не выжил.

Вероника единственная спаслась из-под обстрела российских оккупантов / Фото Андрей Садовый

Живой из-под завалов достали только Веронику. Вся ее семья погибла. Взрослые накрыли девочку собой, чтобы спасти. Но обломок снаряда попал ей в голову. Из-за этого парализовало руку,

– рассказал Андрей Садовый.

По словам мэра, сейчас Вероника находится в детской больнице, где лечится. Ей уже сделали первую оперию на глазу – его удалось спасти. Однако обломок снаряда по-прежнему остается в голове Вероники. Садовый сказал, что пока этот кусок удалить невозможно.

Вероника единственная спаслась из-под обстрела российских оккупантов / Фото Андрей Садовый

Сейчас Вероника чувствует себя гораздо лучше – она снова овладевает движениями и учится ходить.

К девочке возвращается память, она снова учится ходить и улыбаться. Таких историй сейчас тысячи. В большинстве случаев пострадавшие нуждаются в сложных операциях и долгой реабилитации, – отметил городской голова Львова.

Он рассказал, что в настоящее время полноценная реабилитация для пострадавших недоступна в Украине. Поэтому при поддержке Министерства здравоохранения Украины был начат проект строительства Национального реабилитационного центра "Несокрушимые".

Ведь каждая из этих историй – это история несокрушимости украинцев. Это о людях, которые пройдут через все испытания и обязательно будут счастливы. Дома, на своей украинской земле,

– подытожил Садовый.

Что известно о проекте

Глава города отметил, что в больницах Львова сейчас лечатся более 1 000 пациентов из горячих точек. Среди них есть люди с оставшимися без конечностей минно-взрывными травмами. Часто у пациентов нет родных и близких, которые могли бы заботиться о них.

По возможности раненых вместе с родными отправляют за границу, но и эти ресурсы ограничены, рассказал Садовый. Он объявил создание крупного проекта "Несокрушимые", в рамках которого состоится строительство национального реабилитационного центра. Работа над ним длится уже больше месяца. Местные власти поставили перед собой задачу создать центр, которому нет аналогов в мире, а потому – ищет партнеров и просят о качественной экспертизе.

Планируется, что в центре будут делать протезирование, проводить реабилитацию и социализацию, а также оказывать психологическую поддержку, которая сейчас так необходима огромному количеству украинцев.

Как отметил городской голова, "Несокрушимые" – это крупный краудфандинговый проект. Официально он стартует 10 июня и начнется с большой конференции партнеров. В ней примут участие фонды и посольства, которые уже согласились сотрудничать.

Смотрите также: Садовый о беженцах во Львове и ситуации в городе