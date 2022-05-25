Міський голова Львова Андрій Садовий поділився історією 10- річної Вероніки з Донецької області, яка нещодавно відсвяткувала свій День народження.

Важливо Бої у Лимані та ракетні атаки по Запоріжжю і Кривому Рогу: основне за 91 день війни

Будинок родини Вероніки, який був на Донеччині, російські окупанти обстріляли з танка. Бойовики цілеспрямовано та умисно стріляли по підвалу, в якому ховалася родина Вероніки. Внаслідок обстрілу ніхто з її родичів не вижив.

Вероніка єдина врятувалась з-під обстрілу російських окупантів / Фото Андрій Садовий

Живою з-під завалів дістали лише Вероніку. Вся її сім’я загинула. Дорослі накрили дівчинку собою, аби врятувати. Але уламок снаряда потрапив їй у голову. Через це паралізувало руку,

– розповів Андрій Садовий.

За словами міського голови, зараз Вероніка перебуває у дитячій лікарні, де лікується. Їй вже зробили першу операію на оці – його вдалося врятувати. Проте уламок снаряду досі залишається в голові Вероніки. Садовий сказав, що поки цей уламок видалити неможливо.

Вероніка єдина врятувалась з-під обстрілу російських окупантів / Фото Андрій Садовий

Зараз Вероніка почувається значно краще – вона знову опановує рухи та вчиться ходити.

До дівчинки повертається пам’ять, вона заново вчиться ходити та усміхатись. Таких історій тепер тисячі. У більшості випадків постраждалі потребують складних операцій та довгої реабілітації, – зазначив міський голова Львова.

Він розповів, що наразі повноцінна реабілітація для постраждалих недоступна в Україні. Тому за підтримки Міністерства охорони здоров'я України було започатковано проєкт будівництва Національного реабілітаційного центру "Незламні".

Адже кожна з цих історій — це історія незламності українців. Це про людей, які пройдуть через усі випробування і обов‘язково будуть щасливими. Вдома, на своїй українській землі,

– підсумував Садовий.

Що відомо про проєкт

Очільник міста зауважив, що у лікарнях Львова зараз лікуються більше ніж 1000 пацієнтів з гарячих точок. Серед них є люди з мінно-вибуховими травмами, які залишилися без кінцівок. Часто у пацієнтів немає рідних та близьких, які могли б опікуватися ними.

За можливості поранених разом із рідними відправляють за кордон, але і ці ресурси є обмеженими, розповів Садовий. Він оголосив створення великого проєкту "Незламні", у рамках якого відбудеться будівництво національного реабілітаційного центру. Робота над ним триває вже більше ніж місяць. Місцева влада поставила перед собою завдання створити центр, якому немає аналогів у світі, а тому – шукає партнерів та просить про якісну експертизу.

Планується, що у центрі робитимуть протезування, проводитимуть реабілітацію та соціалізацію, а також надаватимуть психологічну підтримку, яка зараз так необхідна величезній кількості українців.

Як зауважив міський голова, "Незламні" – це великий краудфандинговий проєкт. Офіційно він стартуватиме 10 червня та розпочнеться з великої конференції партнерів. У ній візьмуть участь фонди та посольства, які вже погодилися співпрацювати.

Дивіться також: Садовий про біженців у Львові та ситуацію в місті