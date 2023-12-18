Очевидцы сообщили о взрыве и пожаре: в центре Тернополя горел "Дом правосудия"

Вечером 18 декабря стало известно о пожаре в Тернополе в самом центре города. По имеющейся информации, вспыхнул он в "Доме правосудия".

Последний расположен в самом центре Тернополя, на улице Князя Острожского. На место происшествия приехали спасатели, а полиция загородила территорию вокруг суда в целях безопасности. Известно также, что преградили еще и дорогу вблизи областной филармонии.

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Что известно о пожаре

По имеющейся информации, загорелся он около 21:30 на 9 этаже. Очевидцы услышали взрыв, после которого увидели пожар. Огонь разгорелся в одном из кабинетов. Обратим внимание, что в этом доме расположены сразу два суда. Речь идет о Хозяйственном и Административном судах Тернопольской области.

О том, что горит 9-этажное здание "Дома правосудия" сотрудникам ГСЧС сообщили очевидцы. На месте работали спасатели. Спикер главного управления ГСЧС в области Сергей Данилин отметил, что сообщение о взрыве и пожаре поступило в 21:31.

Здесь много полиции, спасателей, машины скорой. Горит на последнем этаже,

– рассказал очевидец Антон изданию "20 минут".

Ликвидация пожара в "Доме правосудия": смотрите видео

Известно, что к "Дому правосудия" прибыли 4 больших пожарных автоцистерны. Также приехали спасательные автомобили. С помощью пожарной автолестницы пожарным удалось добраться до 9 этажа, чтобы ликвидировать пожар.

По имеющейся информации, площадь возгорания – 3 квадратных метра. И уже в 22:01 огонь удалось обуздать.

Возгорание произошло в кабинете завхоза Административного суда. Предварительная причина – это загоревшийся холодильник. От высокой температуры с сильным звуком треснули окна и поэтому людям показалось, что что-то взорвалось,

– рассказал представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета.

Также известно, что на место происшествия выезжали взрывотехники управления полиции. Они занялись обследованием помещения и окружающих. Не обнаружили следы взрывчатки. В то же время внесли в единый реестр досудебных расследований факт пожара.

По словам спикера ГСЧС Андрея Брича, площадь возгорания была незначительной. Следовательно, огонь удалось оперативно ликвидировать. На месте продолжают выполнять свою работу следственно-оперативная группа. Она занимается установлением причин возгорания.

В 22:44 глава Тернопольской ОВА Владимир Труш подтвердил, что пожар ликвидировали. Он поблагодарил спасателей за оперативную работу. Также отметил, что пожар возник по бытовым причинам.

Под вечер вспыхнул другой пожар