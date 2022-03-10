"Дом с привидениями": у россиян истерика из-за закрытых магазинов в торговых центрах

Россияне начали ощущать на себе санкции, которые ввели против них страны из-за нападения на Украину. Поэтому у них начинается истерика.

Все больше мировых брендов покидают Россию, закрывая свои магазины и рестораны. Россияне становятся в немалые очереди, чтобы последний раз поесть в McDonald's, или купить белье в Victoria's Secret. А также дерутся за кастрюли в магазине IKEA, который тоже закрывается.

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Истерика у них начинается, когда они видят закрытые магазины в торговых центрах.

"Дом с привидениями", – так описали они на видео то, что происходит в ТРЦ.

Есть и такие, которые жалуются, "что им подарят на день рождения", ведь в России почти не останется мировых брендов. И переживают, что туалетная бумага будет стоить очень дорого.