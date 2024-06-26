В Британии 4 мужчин пытались проникнуть в дом премьера Риши Сунака

В Великобритании арестовали 4 мужчин, которые пытались проникнуть в дом премьер-министра Риши Сунака. Злоумышленников задержали, когда они зашли на территорию дома.

Сейчас других деталей в сети не раскрывают. Известно лишь, что мужчины были разного возраста и проживали в разных городах Великобритании.

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В Британии пытались проникнуть в имение Сунака

Полиция английского графства Северный Йоркшир сообщила, что 25 июня арестовала 4 мужчин, которые пытались проникнуть в имение премьера Риши Сунака. Задержать злоумышленников удалось буквально через минуты после того, как они зашли на территорию дома в деревне Кирби Сигстон.

В СМИ ранее сообщали, что Риши Сунак и его жена-наследница индийской технологической компании Акшата Мурти в 2015 году приобрели в селе Кирби Сигстон имение в его избирательном округе в Ричмонде. Известно, что дом входит в перечень памятников, а приблизительная стоимость достигает 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Сам премьер в этот момент был на мероприятиях, связанных с государственным визитом представителей Японии в Лондон. Известно, что мужчин задержали около 12:40.

Сейчас в сети не раскрывают мотивов злоумышленников. Есть информация лишь о том, что мужчины в возрасте 20, 21, 43 и 52 лет проживали в Лондоне, Болтоне, Манчестере и Чичестере.

Подозреваемые находятся под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия, а мужчинам инкриминируют незаконное проникновение на территорию поместья.