Наразі інших деталей у мережі не розкривають. Відомо лише, що чоловіки буди різного віку й проживали в різних містах Великої Британії.

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У Британії намагалися проникнути в маєток Сунака

Поліція англійського графства Північний Йоркшир повідомила, що 25 червня заарештувала 4 чоловіків, які намагалися проникнути у маєток прем'єра Ріші Сунака. Затримати зловмисників вдалося буквально за хвилини після того, як вони зайшли на територію будинку в селі Кірбі Сігстон.

Довідка. У ЗМІ раніше повідомляли, що Ріші Сунак та його дружина-спадкоємиця індійської технологічної компанії Акшата Мурті у 2015 році придбали у селі Кірбі Сігстон маєток у його виборчому окрузі в Річмонді. Відомо, що будинок входить до переліку пам'яток, а приблизна вартість сягає 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Сам прем'єр у цей момент був на заходах, пов'язаних із державним візитом представників Японії до Лондона. Відомо, що чоловіків затримали близько о 12:40.

Наразі у мережі не розкривають мотивів зловмисників. Є інформація лише про те, що чоловіки віком 20, 21, 43 та 52 років проживали у Лондоні, Болтоні, Манчестері та Чічестері.

Підозрювані перебувають під вартою. Наразі тривають слідчі дії, а чоловікам інкримінують незаконне проникнення на територію маєтку.