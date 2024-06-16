У розмові з 24 Каналом професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман пояснив, чи вплине зміна прем'єр-міністра Британії на підтримку України. Варто відзначити, що у 2023 році Кір Стармер приїжджав до Києва та обіцяв Україні "непохитну підтримку" від своєї партії.

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Чи варто хвилюватись Україні

Велика Британія наближається до проведення виборів. Річ у тім, що 22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпустив уряд. Згодом він повідомив, що отримав згоду від монарха Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. Вибори відбудуться вже 4 липня.

Буде дивно, якщо ми отримаємо іншого прем'єр-міністра, ніж Кіра Стармера. Не думаю, що відбудуться якісь зміни у британській політиці (щодо України – 24 Канал). Це абсолютно двопартійне питання. Україні не варто хвилюватися, її продовжуватимуть підтримувати,

– наголосив Лоуренс Фрідман.

Що потрібно знати про Кіра Стармера

Це британський юрист та політик, лідер Лейбористської партії, тіньовий міністр із виходу з Євросоюзу (з 2016).

Згідно з останніми соцопитуваннями, лейбористи мають перемогти консерваторів на виборах зі значною перевагою. Тож новим прем'єр-міністром замість Ріші Сунаша з високою ймовірністю стане саме Кір Стармер.

Нещодавно політик пообіцяв, що у разі перемоги на виборах він продовжуватиме підтримувати Україну. Стармер додав, що лейбористи також продовжать підтримувати створення спецтрибуналу, щоб притягнути Росію до відповідальності. Крім того, партія Стармера підтримує конфіскацію російських активів та їхнє використання для допомоги Україні.

Ймовірний новий міністр закордонних справ Девід Ламмі та ймовірний міністр оборони Джон Гілі нещодавно відвідували Київ та висловлювали підтримку Україні. Тож, найпевніше, Велика Британія, навіть з новим урядом, буде незмінним союзником України.

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