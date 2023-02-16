Відомо, що лідер британської опозиції планує стати наступним прем'єр-міністром Великої Британії. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським.
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Що Стармер робив у Києві
Перед зустріччю з президентом Стармер відвідав Бучу – місце масового вбивства мирних жителів – та Ірпінь, який був зруйнований російськими бомбардуваннями. Він також зустрівся з експертами з прав людини та реконструкції.
Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України,
– сказав Стармер.
Крім того, він пообіцяв, що Україна завжди матиме "непохитну підтримку" його партії.
Як пройшла зустріч з Зеленським
Глава держави зазначив, що один із наших пріоритетів сьогодні – подальше посилення підтримки України з боку наших партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія.
Відтак, за словами Зеленського, візит лідера Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіра Стармера є дуже важливим.
Зеленський зустрівся з Стармером: дивіться відео
"Під час зустрічі ми обговорили ситуацію на передовій та можливий розвиток подій на фронті у ближчі місяці, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову нашої держави, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", – зазначив Зеленський.
Він також додав, що необхідно забезпечити справедливість, адже українці, які втратили своїх рідних, чекають на це.
Чи надасть Британія винищувачі Україні
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна поставить Україні винищувачі, ймовірно, через кілька років. Цю допомогу не передадуть навіть у найближчі місяці.
- Міністр вважає, що українські захисники не зможуть навчитися керувати винищувачами за тиждень або два – це займе багато часу. Воллес зазначив, що рішення Британії розпочати навчання українських пілотів є довгостроковим.
- Під час свого візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський закликав надати винищувачі. Проте Лондон не планує швидко передавати літаки.
- Зауважимо, що раніше Ріші Сунак доручив міністру оборони дослідити, які реактивні літаки держава могла б надати Україні. Тоді ж він заявив, що це питання довгострокове. Натомість наша держава, підкреслив міністр, потребує короткострокової допомоги.