Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. До речі, нещодавно Ріші Сунак також висловився щодо передачі Україні винищувачів.
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Коли Британія зможе передати винищувачі для України
Як розповів міністр оборони, поставка британських винищувачів для України, ймовірно, триватиме кілька років.
Стосовно винищувачів, я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов’язково передамо їх,
– заявив Уоллес.
Міністр вважає, що українські захисники не зможуть навчитися керувати винищувачами за тиждень або два. Це займе багато часу.
Уоллес зазначив, що рішення Британії розпочати навчання українських пілотів є довгостроковим.
"Ми маємо планувати не лише боротьбу на цей час, коли ми допомагаємо Україні відбити незаконне вторгнення Росії, але й допомогти Україні з її довгостроковою стійкістю, переконавшись, що після цього конфлікту чи цієї війни, Україна здатна захистити себе в довгостроковій перспективі", – наголосив міністр.
Військова допомога від Британії: останні новини
- Під час свого візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський закликав надати винищувачі. Проте Лондон не планує швидко передавати літаки.
- 8 лютого стало відомо, що Велика Британія займеться підготовкою наших пілотів. Президент України Володимир Зеленський жартома відреагував на цю заяву.
- Нещодавно офіційний речник прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Велика Британія надаватиме військову допомогу у довгостроковій перспективі. У Лондоні зазначають, що відправлення винищувачів може бути недоцільною через тривалий час підготовки.