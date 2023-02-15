Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Кстати, недавно Риши Сунак также высказался по поводу передачи Украине истребителей.

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Когда Великобритания сможет передать истребители для Украины

Как рассказал министр обороны, поставка британских истребителей для Украины, вероятно, продлится несколько лет.

Относительно истребителей, я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим их,

– заявил Уоллес.

Министр считает, что украинские защитники не смогут научиться руководить истребителями через неделю или две. Это займет много времени.

Уоллес отметил, что решение Британии начать обучение украинских пилотов является долгосрочным.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, когда мы помогаем Украине отбить незаконное вторжение России, но и помочь Украине с ее долгосрочной устойчивостью, убедившись, что после этого конфликта или этой войны Украина способна защитить себя в долгосрочной перспективе", – подчеркнул министр.

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