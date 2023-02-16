Известно, что лидер британской оппозиции намерен стать следующим премьер-министром Великобритании. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским.
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Что Стармер делал в Киеве
Перед встречей с президентом Стармер посетил Бучу – место массового убийства мирных жителей – и Ирпень, разрушенный российскими бомбардировками. Он также встретился с экспертами по правам человека и реконструкции.
Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть должное возмещение ущерба при восстановлении Украины,
– сказал Стармер.
Кроме того, он пообещал, что у Украины всегда будет "непреклонная поддержка" его партии.
Как прошла встреча с Зеленским
Глава государства отметил, что один из наших приоритетов сегодня – дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания.
Следовательно, по словам Зеленского, визит лидера Лейбористской партии и Официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера очень важен.
Зеленский встретился со Стармером: смотрите видео
"В ходе встречи мы обсудили ситуацию на передовой и возможное развитие событий на фронте в ближайшие месяцы, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление нашего государства, а также создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", – отметил Зеленский.
Он также добавил, что необходимо обеспечить справедливость, ведь украинцы, потерявшие своих родных, ждут этого.
Предоставит ли Британия истребители Украины
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поставит Украине истребители вероятно, через несколько лет. Эту помощь не передадут даже в ближайшие месяцы.
- Министр считает, что украинские защитники не смогут научиться руководить истребителями через неделю или две – это займет много времени. Воллес отметил, что решение Британии начать обучение украинских пилотов является долгосрочным.
- В ходе своего визита в Великобританию президент Владимир Зеленский призвал предоставить истребители. Однако Лондон не планирует быстро передавать самолеты.
- Заметим, что ранее Риши Сунак поручил министру обороны исследовать, какие реактивные самолеты государство могло предоставить Украине. Тогда же он заявил, что этот вопрос долгосрочный. В то же время наше государство, подчеркнул министр, нуждается в краткосрочной помощи.