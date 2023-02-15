Україна отримає першу допомогу з пакета багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду (IFU). Також у допомогу увійдуть запчастини для танків.
Дивіться також Королівський прийом, зброя, санкції: все, що відомо про історичний візит Зеленського до Британії
Україна отримає допомогу на 200 мільйонів фунтів стерлінгів
Перший пакет обладнання був узгоджений Великою Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери разом з Ісландією та Литвою внесли до фонду загалом понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.
При очікуваній вартості понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів перший пакет включатиме життєво важливі можливості у вигляді артилерійських боєприпасів, морської розвідки, спостереження та рекогностування, а також запасні частини для обладнання, включаючи нинішні українські танки.
У першому пакеті підтримки IFU взяли участь як британські, так і міжнародні галузеві постачальники для задоволення пріоритетів України у забезпеченні смертоносного та нелетального обладнання, при цьому понад 40 країн представили понад 1500 пропозицій у 11 сферах можливостей.
Про допомогу було оголошення 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, де був присутній глава Міноборони Британії Бен Уоллес.
Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст можливостей Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свою країну,
– сказав Уоллес.
У Британії прозвітували про допомогу Україні
- На двосторонній основі Велика Британія підтримала Україну військовою допомогою у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році.
- Британський уряд зобов'язався зрівняти чи перевищити цю суму у 2023 році.
- З початку 2023 року Велика Британія вже зобов'язалася надати Україні ескадрилью з 14 основних бойових танків Challenger 2, включаючи боєприпаси та запасні частини, самохідні артилерійські установки AS90 для підвищення далекобійності України та ще сотні ракет ППО.