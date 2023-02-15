Україна отримає першу допомогу з пакета багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду (IFU). Також у допомогу увійдуть запчастини для танків.

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Україна отримає допомогу на 200 мільйонів фунтів стерлінгів

Перший пакет обладнання був узгоджений Великою Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери разом з Ісландією та Литвою внесли до фонду загалом понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.

При очікуваній вартості понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів перший пакет включатиме життєво важливі можливості у вигляді артилерійських боєприпасів, морської розвідки, спостереження та рекогностування, а також запасні частини для обладнання, включаючи нинішні українські танки.

У першому пакеті підтримки IFU взяли участь як британські, так і міжнародні галузеві постачальники для задоволення пріоритетів України у забезпеченні смертоносного та нелетального обладнання, при цьому понад 40 країн представили понад 1500 пропозицій у 11 сферах можливостей.

Про допомогу було оголошення 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, де був присутній глава Міноборони Британії Бен Уоллес.

Цей комплект обладнання забезпечить значний приріст можливостей Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свою країну,

– сказав Уоллес.

У Британії прозвітували про допомогу Україні