Крокодила эвакуировать легче, чем пони: трогательные истории, как волонтеры спасали животных от войны

Война – это испытание не только для людей, но и для животных. Они также пугаются взрывов и звуков летящих над головами ракет. Однако, в отличие от людей, не могут самостоятельно взять и уехать в другой город или страну. Их жизнь зависит исключительно от волонтеров, зоозащитников и людей с большим сердцем, которые заботятся о четырехлапых, иногда даже рискуя собственной жизнью.

К счастью, таких людей полно в Доме спасенных животных. Об эвакуации экзотических животных, спасение четырехлапых из оккупации и новой жизни – в рамках проекта СВОИ на 24 канале рассказали работники Дома спасенных животных.

Важно Работали бесплатно и объездили весь Запад, – Олег об эвакуации завода "Пожмашина" из Прилук

Весной работники Дома спасенных животных приложили титанические усилия, чтобы эвакуировать 171 животное с Запорожской детской железной дороги. Анастасия Мунтянова вместе с Орестом Залипским вспомнили все испытания, с которыми пришлось столкнуться при эвакуации животных.

Рассказ волонтеров о спасении и эвакуации животных: смотрите видео

"Эвакуация продолжительностью 12 часов": как животных вывозили из Запорожья

Как вы эвакуировали животных из Запорожья во Львов? Наверное, это было очень тяжело.

Анастасия: К нам эти животные приехали из Запорожской детской железной дороги, на территории которой находился зооуголок. Там они и жили. Из-за неспокойной ситуации работники ДЖД обратились к нам с запросом и попросили, чтобы мы приняли этих животных. В срочном порядке мы построили временные вольеры и эвакуировали животных. В общей сложности это 171 особь.

Эвакуация животных из Запорожья / Фото из фейсбука Дома спасенных животных

Частично животные уехали во Львов. Среди них такие экзотические – как, например, еноты, носуха, кролики, лиса и енотовидная собака. Они остались во Львове (в убежище на улице Довбуша – 24 канал). Все же другие, большие, копытные – муфлоны, лама, страусы, олени, козлы – приехали вместе с птицами в поселок Тычок Львовской области.

В Запорожье поехала команда Дома спасенных животных. Провели там некоторое количество времени. После этого настал день эвакуации. И собственно эвакуация длилась около 12 часов. Животные были в стрессе, ведь пришли неизвестные люди и хотят их, по факту, унести. Там и так были постоянно сирены, взрывы, а тут еще мы приехали. Тяжелее всего в вольеры заходили крупные животные – страусы, олень, лама. С другими животными проблем никаких не было.

Процесс отлова животных, как объяснила Анастасия, был очень тяжелым и стрессовым. Потому команда приняла решение остановиться в Днепре. Однако и там раздавались сирены и взрывы. Орест Залипский вспомнил, что эвакуация была тяжелой.

Орест: Понимаете, эти животные не видели людей с начала коронавируса. Когда детскую железную дорогу закрыли на карантин, люди туда не приходили. Большинство животных нужно было забрать в спящем виде, потому что они просто не уходили, не поддавались. Мы были очень рады, когда последняя курица села в машину сама.

Честно, нам легче получилось крокодила забрать, хотя он двухметровый, чем, например, пони или козу схватить в вольере. Кстати, речь идет о нильском крокодиле. Он имеет 2 метра и он попал в Запорожскую детскую железную дорогу когда-то из Крыма, совсем маленьким, чуть больше ладони. И так он вырос в этом вольере.



Крокодил покидает свой дом в Запорожье / Фото из фейсбука Дома спасенных животных

"Орлан Галя 4 суток каталась в поезде Харьков – Львов": забавные истории по эвакуации

Животные уже адаптировались?

Время и любовь лечат не только людей, но животных. Анастасия отметила, что сейчас все их питомцы уже адаптировались.

Анастасия: Сейчас животные ведут себя совсем по-другому. Раньше они к нам не подходили, пугались. Пони, например, когда ребята вошли в отряд к нему, разворачивался сразу задней частью, чтобы ударить. Ребята сказали, что впервые видят именно такое поведение у пони. Но уже по приезду во Львов их поведение изменилось. Они подходят, не боятся, берут пищу из рук, да и вообще можно сказать – просят, чтобы их погладили.

Прошло немного времени и элементарно пони немного хвостик подстригли, немного гриву, в ближайшее время должен приехать кузнец, чтобы привести копыта в порядок. С ними проводится определенное время и они как-то сами привыкают к присутствию человека, и этот человек становится для них уже не незнакомым, а таким, к которому можно подойти.



Анастасия Мунтянова – работница Дома спасенных животных / Фото 24 канала

Случались ли веселые или смешные истории с эвакуацией?

Орест: Да, не без этого. У нас было несколько экзотических животных, которые попадали к нам с войны, это те же обезьянки, экзотические попугаи. Одна история, которая мне запомнилась – это эвакуация орлана белохвостого, по имени Галя, которая каталась туда-обратно, Львов – Харьков в течение 4 суток.

Мы никак не могли снять ее с поезда. Она была в отдельном купе, и когда поезд прибыл, он просто встал на вокзале, высадил людей и сразу уехал. А проводник, сопровождавший это животное, должен нам позвонить, но не сделал этого. Галя уехала обратно в Харьков. Потом мы уже пол дня с коллегами ждали ее на вокзале, когда приедет. И в конце концов забрали.

Анастасия: Животные действительно уже себя ведут немного иначе. Они подходят и хотят, чтобы их погладили, как бы то ни звучало, но иногда даже мешают убирать. Ведь вместо того, чтобы дать убрать, они бодаются в ногу, чтобы их погладили, чтобы на них обратили внимание.

"Приехали фуры из Ирпеня, а в них – 300 собак": спасение заброшенных четырехлапых

Однако Дом спасенных животных подарил убежище не только животным из зоопарков и зооуголков. Он также стал домом для сотни котиков и собачек, чьи хозяева выехали за границу, потерялись или просто выбросили четвероногих на улицу. Как признался руководитель Дома спасенных животных Орест Залипский, в начале войны пришлось работать в нон-стоп режиме.

Что вы можете рассказать о первых месяцах после вторжения? Заброшенных животных стало больше?

Орест: Животных было очень много. Они были прямо на улицах, на вокзале и даже у нас под воротами. Это были тысячи телефонных звонков, чтобы принять животное, потому что люди уезжают за границу. И уже тогда, в первые дни войны, мы оставались на работе, работали круглосуточно, несмотря на комендантские часы и все остальное. Тогда нужно было каждые 2 – 3 часа выезжать на вокзал. Волонтеры на вокзале собирали животных и передавали нам, а мы искали им новую семью. Иногда люди отзывались даже из Польши и Германии.

В частности, заграничные приюты вызвались нам помогать. То есть они привозили гуманитарную помощь, корм и забирали этих животных, которых мы в первую же неделю войны вывозили из горячих точек во Львов. Это была у нас такая база: мы привозили их сюда, поили, кормили, при необходимости оказывали ветеринарную помощь. А потом они ехали дальше.



Волонтеры из Польши, Германии и США / Фото из фейсбука Дома спасенных животных

Вы можете сориентировать в цифрах? Как изменилось количество животных, которые попадали к вам в приют до войны и после ее начала?

Да, конечно. Скажем, если в мирное время к нам попадали 1 – 2 животных в день, то после вторжения это было ориентировочно от 50 до 200 животных. Бывало такое, что из Ирпеня приезжали машины, 2 фуры, и там 200 – 300 собак. И всех их нужно было немедленно забирать, кормить, поить и оказывать первую помощь.

"Собаки не ели неделями": о жизни четырехлапых в оккупации

Тогда мы строили для собак временные вольеры, которые функционируют до сих пор, потому что есть собаки, которых привезли с войны. К нам попали собаки из приюта в Бородянке, их просто оставили в клетках. Большинство животных погибли. Часть собак из Бородянки попала к нам. Они выжили. Им нужно было срочно оказывать помощь, потому что они там просто неделями не ели. К тому же у них была тяжелая дорога, а уже по прибытию – постоянные ветеринары, тоже приезжавшие из Польши и Германии.



Орест Залипский – руководитель Дома спасенных животных / Фото 24 канала

Сейчас у нас есть 60 эвакуированных собак, которые до сих пор ждут своих семей. Из-за того, что сейчас адопция упала на ноль, очень мало собак находит новые дома. Если мы пристраиваем одну собаку в неделю – это уже счастье. У нас был выгон, и мы устроили 3 собаки, мы были очень рады.

А обычно собаки не пристраиваются вообще. Также постоянно есть запросы, чтобы мы приняли собаку. К примеру, от военных, но у нас просто физически нет места, где их разместить.

На днях мы планируем запустить еще один проект – строительство Кошачьего домика во Львове, потому что сейчас физически негде разместить такое количество кошек. Их безумное количество. Просто представьте: 20 телефонных звонков, чтобы мы взяли кота.

Котики ищут новых хозяев / Фото из фейсбука Дома спасенных животных

В целом волонтеры и работники Дома спасенных животных побывали в Харькове, Северодонецке, Ирпене, Буче, Запорожье и Запорожской области. То есть во всех горячих точках, где, к сожалению, ступала нога оккупантов. И кроме фантастической истории спасения были и черные страницы с потерями и страданиями животных.

Несколько недель назад были случаи, когда из Харькова к нам приехали 30 щенков, и они все слегли в клинику. Просто все. Из-за того, что они были в приюте, подхватили инфекцию. Мы пытались их спасти. У нас были очень безумные счета в клиниках за всех собак. Мы заплатили более 300 тысяч гривен. К счастью, большинство из них удалось вытащить. Хотя были и погибшие.

Щенки, которых удалось спасти / Фото из фейсбука Дома спасенных животных

"Люди понемногу перегорают": почему важно продолжать помогать

Сейчас люди стали меньше помогать?

В начале войны у всех была такая страсть. Но сейчас люди понемногу перегорают. Это мы видим даже по количеству людей, приходящих выгулять наших собак. В начале войны у нас стояли очереди, нам не хватало собак. А сейчас – один или два человека приходят, и в большинстве это одни и те же люди.

Как вам помочь?

Кто угодно может прийти к нам, мы будем очень рады вас видеть. А особенно людей, желающих помочь, к примеру, прийти и выгулять наших собак. Они постоянно в вольерах сидят. Наши постоянные волонтеры каждый день с ними гуляют, но это очень тяжело – дважды в день выгулять 60 собак. Возможно, люди, которые придут к нам в гости, возьмут себе какое-нибудь животное: у нас есть собаки, кошки, очень много грызунов разного рода – кролики, шиншиллы, дего, которые ищут свои семьи.

Грызуны также ищут дом / Фото из фейсбука Дома спасенных животных

В финансовой помощи нуждаются постоянно и все. Скоро наступит зима, нужно закупать много еды для животных. А их у нас, как вы поняли, огромное количество. Еду, которую привозили наши зарубежные коллеги, сейчас не везут, она кончается. К тому же мы строим новый приют, чтобы комфортно разместить тех животных, которые у нас есть.

Помочь убежище финансово можно по реквизитам:Банка в "Монобанке": https://send.monobank.ua/jar/PhMvm35uB Карта "Приватбанка": 4149 6293 8110 7192Карта "Монобанка" 5375 4141 2734 0015domivka_@ukr.net РayPayПоможем пушистикам пережить зиму вместе!

Также все желающие могут помочь непосредственно едой, в частности, овощами и фруктами.

С самого начала российского вторжения Дом спасенных животных эвакуировал, кормил, приютил, лечил и находил новый дом сотням животных. Люди, которые там работают, доказали, что имеют очень большое, доброе сердце. Именно это и делает нас украинцами. Мы спасаем, защищаем и заботимся не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами и не может сделать это самостоятельно.

Даже несмотря на жестокость нашего восточного соседа и кровавую войну, добра в мире не должно становиться меньше. Если вы чувствуете в себе силу приютить четырехлапого – непременно сделайте это. Ведь животным тоже нужен дом и забота.