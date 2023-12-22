Кадры с места попаданий обломков публикуют в телеграмм-каналах. На фото и видео видны разрушенные квартиры и фасад дома.
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По данным спасателей, возгорание возникло на 24 этаже. В трех квартирах (на 24-26 этажах) частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.
Разрушение многоэтажки в Соломенском районе / Фото "РБК Украина", "Киев24"
Как выглядит дом в Соломенском районе, пострадавший от падения обломков русского дрона, можно увидеть также на видео.
На крыше здания все разрушено: смотрите видео
По предварительным данным, в результате попадания двое пострадавших, у них ушибы мягких тканей и резаные раны, один из них госпитализирован.
От удара погнулась арматура
Журналист "Киев24" с места происшествия показал, насколько мощным был удар. По его словам, больше всего пострадал 26 этаж.
Он показал, что части стены просто нет, его полностью "вынесло" силой взрыва.
Последствия внушения дрона в здание: смотрите видео
Полиция оцепила дом: из здания могут падать обломки
Последствия попадания обломков дрона в многоэтажку в Киеве показала корреспондентка Радио Свобода с места.
По ее словам, полиция оцепила дом и просит покинуть придомовую территорию, потому что из здания могут падать обломки.
Разрушение квартиры в доме, в который попали обломки дрона / Фото Свободы
Разрушения подверглись верхним этажам дома / Фото Радио Свободы
На 26 этаже дома все разрушено: видео
Главное о ночной атаке врага
- В ночь на 22 декабря российские войска атаковали Украину 28 ударными беспилотниками типа "Шахед" из районов Курска, Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).
- К отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
- Удалось сбить 24 "Шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.