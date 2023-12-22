Собственно Виталий Шабунин утром 22 декабря поделился кадрами, которые зафиксировала его камера наблюдения ночью. На них видны падение и взрыв одного из вражеских беспилотников в Киевской области.
Смотрите также Обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, есть пострадавшие: все о ночной атаке на Киев
"Шахед" упал у дома Шабунина
Глава ЦПК констатировал, что к тому моменту, пока мы полностью не уничтожим врага, ни один украинец не будет в безопасности.
Один из ночных "Шахедов" взорвался в нескольких домах от того, в котором спали мои дети. До победы ни одна украинская семья не будет в безопасности,
– написал Шабунин.
Ролик, который он распространил, сняла камера наблюдения, фиксирующая территорию со стороны входа в дом.
Российский БПЛА взорвался у дома Шабунина: смотрите видео главы ЦБК
Больше о ночной атаке
- Стоит отметить, что менее чем за неделю атака в ночь на 22 декабря была третьей – на Киев. Тревогу в регионе объявили в 22:37, 21 декабря. Около 23:05 сирены прозвучали в столице. Отбой объявили только в 01:05 на следующий день.
- Местные слышали взрывы ближе к полуночи. В Воздушных силах сообщили, что работает ПВО. Утром стало известно в целом о 24-ех уничтоженных ударных "Шахедах", которые летели на столичный регион, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Житомирскую, Ровенскую и Хмельницкую области.
- Обломки дронов нанесли повреждения в Соломенском и Дарницком районах Киева. Вспыхнули пожары, которые оперативно удалось погасить. В то же время, один из обломков попал в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского, о чем проинформировала его жена.