Собственно Виталий Шабунин утром 22 декабря поделился кадрами, которые зафиксировала его камера наблюдения ночью. На них видны падение и взрыв одного из вражеских беспилотников в Киевской области.

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"Шахед" упал у дома Шабунина

Глава ЦПК констатировал, что к тому моменту, пока мы полностью не уничтожим врага, ни один украинец не будет в безопасности.

Один из ночных "Шахедов" взорвался в нескольких домах от того, в котором спали мои дети. До победы ни одна украинская семья не будет в безопасности,

– написал Шабунин.

Ролик, который он распространил, сняла камера наблюдения, фиксирующая территорию со стороны входа в дом.

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Обратите внимание! Центр противодействия коррупции является общественной организацией. Его еще в 2012 году основал Виталий Шабунин вместе с Дарьей Каленюк. Организацию финансируют международные доноры, ее главная деятельность – разработка и продвижение законопроектов по антикоррупционной политике.

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