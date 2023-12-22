Об этом 24 Каналу рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов. По информации чиновников, в ночь на 22 декабря Россия пыталась поразить и объекты инфраструктуры, и жилые дома БПЛА "Шахед".
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Что известно об атаке на Киев
Один из российских "Шахедов" наделал беды: в многоэтажном жилом доме Соломенского района возникло возгорание в 3 квартирах на верхних этажах дома, а еще 3 подверглись частичным разрушениям. Двое пострадавших, о которых известно по состоянию на сейчас, получили ушибы мягких тканей и резаные раны. Одного из них пришлось госпитализировать.
Также от падения "Шахеда" загорелся частный дом в Дарницком районе, к счастью – без пострадавших. Еще один обломок дрона-камикадзе упал в Голосеевском районе столицы, но не привел к разрушениям и не навредил горожанам.
"Самое важное, что этот удар Киев пережил без жертв, за что мы должны благодарить силы и средства ПВО", – убежден Шаманов.
Фото инцидента в сети: насколько это критично
Почти сразу после того, как "Шахеды" и их обломки повредили многоэтажку, в интернете появились фото с места событий. Такие действия могли помочь врагу, ведь позволяли практически в режиме реального времени видеть последствия своих преступных действий.
"Враг охотится за системами и средствами противовоздушной обороны: западных образцов, украинских образцов и мобильными группами. Выкладывая такие видео, люди пытаются увеличить свою аудиторию, но враг постоянно отслеживает и анализирует информационное поле Украины. Собирая такие видео, они могут выяснить дислокацию сил и средств ПВО", – подчеркнул спикер КГВА.
Подробности ночной атаки агрессора
- Взрывы в Киеве прогремели около полуночи. Воздушная тревога продолжалась еще час после этого и угроза исчезла лишь в час ночи.
- Осложняло ликвидацию пожара в Соломенском районе то, что он происходил на 24, 25 и 26 этажах дома. Среди пострадавших – семья ведущего телеканала ICTV Андрея Ковальского. Его жена написала, что их квартира разрушена, но все остались целыми.
- Всего в ночь на 22 декабря Россия запустила в Украину 28 "Шахедов", из которых Силы обороны сумели сбить 24. Кроме города Киев, агрессор атаковал также Сумскую и Одесскую области.