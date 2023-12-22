Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов. За інформацією посадовців, в ніч на 22 грудня Росія намагалася уразити і об'єкти інфраструктури, і житлові будинки БпЛА "Шахед".

Дивіться також Окупанти запустили по Україні 28 "Шахедів": скільки вдалося збити ППО

Що відомо про атаку на Київ

Один із російський "Шахедів" наробив лиха: у багатоповерховому житловому будинку виникло загорання у 3 квартирах на верхніх поверхах будинку, а ще 3 зазнали часткових руйнувань. Двоє постраждалих, про яких відомо станом на зараз, отримали забої м'яких тканин та різані рани. Одного з них довелося госпіталізувати.

Також від падіння "Шахеду" зайнявся приватний будинок у Голосіївському районі, на щастя – без постраждалих. В цьому ж районі столиці впав іще один уламок дрону-камікадзе, який не призвів до руйнувань та не нашкодив містянам.

"Найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв, за що ми маємо дякувати силам і засобам ППО", – переконаний Шаманов.