Власне, Віталій Шабунін вранці 22 грудня поділився кадрами, які зафіксувала його камера спостереження вночі. На них видно падіння й вибух одного з ворожих безпілотників на Київщині.

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"Шахед" впав біля будинку Шабуніна

Голова ЦПК констатував, що того моменту, допоки ми повністю не знищимо ворога, жоден українець не буде в безпеці.

Один з нічних "Шахедів" вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти. До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці,

– написав Шабунін.

Ролик, який він поширив, зняла камера спостереження, що фіксує територію з боку входу до будинку.

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Зверніть увагу! Центр протидії корупції є громадською організацією. Його ще у 2012 році заснував Віталій Шабунін разом з Дар'єю Каленюк. Організацію фінансують міжнародні донори, її головна діяльність – розробка та просування законопроєктів щодо антикорупційної політики.

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