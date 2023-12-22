Власне, Віталій Шабунін вранці 22 грудня поділився кадрами, які зафіксувала його камера спостереження вночі. На них видно падіння й вибух одного з ворожих безпілотників на Київщині.
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"Шахед" впав біля будинку Шабуніна
Голова ЦПК констатував, що того моменту, допоки ми повністю не знищимо ворога, жоден українець не буде в безпеці.
Один з нічних "Шахедів" вибухнув за кілька будинків від того, в якому спали мої діти. До перемоги жодна українська родина не буде в безпеці,
– написав Шабунін.
Ролик, який він поширив, зняла камера спостереження, що фіксує територію з боку входу до будинку.
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Більше про нічну атаку
- Варто наголосити, що за менш як тиждень атака у ніч на 22 грудня була третьою – на Київ. Тривогу в регіоні оголосили о 22:37, 21 грудня. Близько 23:05 сирени пролунали у самій столиці. Відбій оголосили лише о 01:05 наступного дня.
- Місцеві чули вибухи ближче до півночі. У Повітряних силах повідомили, що працює ППО. Вранці стало відомо про загалом 24 знищених ударних "Шахеди", які летіли на столичний регіон, а також Одеську, Миколаївську, Херсонську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області.
- Уламки дронів спричинили пошкодження у Солом'янському та Дарницькому районах Києва. Спалахнули пожежі, які оперативно вдалось погасити. Водночас один з уламків влучив у квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальського, про що проінформувала його дружина.