Кадри з місця влучань уламків публікують у телеграм-каналах. На фото та відео видно зруйновані квартири і фасад будинку.
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За даними рятувальників, загоряння виникло на 24 поверсі. В трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.
Руйнування багатоповерхівки в Солом'янському районі / Фото "РБК Україна", "Київ24"
Як виглядає будинок у Солом'янському районі, який постраждав від падіння уламків російського дрона, можна побачити також на відео.
На даху будівлі усе зруйновано: дивіться відео
За попередніми даними, унаслідок влучання є двоє постраждалих, у них забої м'яких тканин та різані рани, одного з них госпіталізували.
Від удару погнулась арматура
Журналіст "Київ24" з місця події показав, наскільки потужним був удар. За його словами, найбільше постраждав 26 поверх.
Він показав, що частини стіни просто немає, його повністю "винесло" силою вибуху.
Наслідки вчування дрона у будівлю: дивіться відео
Головне про нічну атаку ворога
- У ніч на 22 грудня російські війська атакували Україну 28-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (Росія) і мису Чауда (окупований Крим).
- До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Вдалось збити 24 "Шахедів" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.