Мэр Виталий Кличко рассказал "КИЕВ24", что больше всего пострадали 16, 17 и 18 этажи в 24-этажном доме. Там квартиры полностью разрушены, ведь туда пришелся эпицентр взрыва, пишет 24 Канал.

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Как выглядит поврежденный дом в Соломенском районе

Спасатели работают. Разбирают сейчас завалы. Предварительно несущие конструкции не повреждены, но мы будем опираться исключительно на экспертные выводы. И после этого, в последующие дни, можем сообщить больше информации,

– заявил Кличко.

По его данным, составляют списки всех пострадавших, им будут оказывать помощь.

Что рассказал Кличко о ситуации в Соломенском районе: смотрите видео

Мэр Киева сообщил, что по состоянию на 10:19 24 июня под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке могут быть люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

Сейчас (по состоянию на 10:19 24 июня – 24 Канал), известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализированы. 9 человек получили помощь медиков на месте,

– заявил Виталий Кличко.

По словам мэра, всех жителей 24-этажного дома эвакуировали, периметр двора перекрыли. По состоянию на 10:19 на месте работали все службы, во дворе много поврежденных автомобилей.

Как выглядит многоэтажка, в которую попали обломки российской ракеты в Соломенском районе / Фото Obozrevatel, hromadske, "LOS SOLOMAS. КИЕВ", "КИЕВ24"

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