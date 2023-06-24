Мер Віталій Кличко розповів "КИЇВ24", що найбільше постраждали 16, 17 та 18 поверхи у 24-поверховому будинку. Там квартири повністю зруйновані, адже туди припав епіцентр вибуху, пише 24 Канал.
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Як виглядає пошкоджений будинок в Солом'янському районі
Рятувальники працюють. Розбирають зараз завали. Попередньо, несучі конструкції не пошкоджені, але ми будемо спиратись виключно на експертні висновки. І після цього, в наступні дні, можемо повідомити більше інформації,
– заявив Кличко.
За його даними, складають списки всіх постраждалих, їм надаватимуть допомогу.
Що розповів Кличко про ситуацію в Солом'янському районі: дивіться відео
Міський голова Києва повідомив, що станом на 10:19 24 червня під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом'янці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Наразі (станом на 10:19 24 червня – 24 Канал) відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці,
– заявив Віталій Кличко.
За словами мера, всіх мешканців 24-поверхового будинку евакуювали, периметр двору перекрили. Станом на 10:19 на місці працювали всі служби, у дворі багато пошкоджених автомобілів.
Як виглядає багатоповерхівка, в яку влучили уламки російської ракети в Солом'янському районі / Фото Obozrevatel, hromadske, "LOS SOLOMAS. КИЇВ", "КИЇВ24"
Що відомо про наслідки атаки по Києву
- Вночі проти 24 червня у столиці України оголосили про повітряну тривогу. Сирени лунали також в решті українських областей.
- Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що сили та засоби української ППО у небі навколо Києва виявили та знищили понад 20 ворожих ракет.
- Сергій Попко написав, що внаслідок падіння уламків в Солом'янському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку. Віталій Кличко запевнив, що пожежа в будинку не виникла, проте було задимлення на верхніх поверхах.