Мер Віталій Кличко розповів "КИЇВ24", що найбільше постраждали 16, 17 та 18 поверхи у 24-поверховому будинку. Там квартири повністю зруйновані, адже туди припав епіцентр вибуху, пише 24 Канал.

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Як виглядає пошкоджений будинок в Солом'янському районі

Рятувальники працюють. Розбирають зараз завали. Попередньо, несучі конструкції не пошкоджені, але ми будемо спиратись виключно на експертні висновки. І після цього, в наступні дні, можемо повідомити більше інформації,

– заявив Кличко.

За його даними, складають списки всіх постраждалих, їм надаватимуть допомогу.

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Міський голова Києва повідомив, що станом на 10:19 24 червня під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Солом'янці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Наразі (станом на 10:19 24 червня – 24 Канал) відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці,

– заявив Віталій Кличко.

За словами мера, всіх мешканців 24-поверхового будинку евакуювали, периметр двору перекрили. Станом на 10:19 на місці працювали всі служби, у дворі багато пошкоджених автомобілів.

Як виглядає багатоповерхівка, в яку влучили уламки російської ракети в Солом'янському районі / Фото Obozrevatel, hromadske, "LOS SOLOMAS. КИЇВ", "КИЇВ24"

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