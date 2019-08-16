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      Дом из стихий: как выглядит необычный эллиптический дом в Португалии – фото

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      Исключительный особняк эллиптической формы можно найти в португальском городе Луз на берегу Атлантического океана.

      Идея построить дом необычной формы появилась у команды архитекторов из местного бюро Mário Martins Atelier.

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      Авторы говорят, что вдохновением для них стали пейзажи и ландшафт юга Португалии.

      Особняк якобы балансирует на тонкой грани между наполненностью и пустотой, монументальностью и невесомостью, миром и тенью, между пространством физического и виртуального.

      еліптичний будинок Португалія
      Невесомый эллиптический дом в Португалии / Фото: archdaily.com

      Сооружение площадью 400 квадратных метров имеет форму эллипса и выглядит, как органическое произведение скульптурного искусства, будто бы это ветер и море возвели его на берегу Атлантического океана.

      По словам архитекторов, для них было важно, чтобы особняк не только гармонично вписался в ландшафт, но и имел тонкую архитектурную связь с домами рядом.

      Динамический баланс удалось достичь благодаря белому цвету фасада, в котором выполнены практически все дома на побережье.

      еліптичний будинок Португалія
      Дом гармонично вписался в окружающий ландшафт / Фото: archdaily.com

      Интерьер эллиптического дома в Португалии: смотрите фото

       

       

      Сравните, как выглядит современный семейный дом на берегу Черного моря возле Одессы, над которым работали украинские архитекторы.

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      Теги: Новости недвижимости Фотоновости Архитектура Португалия Крутые здания Новости недвижимости мира
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