Дом из стихий: как выглядит необычный эллиптический дом в Португалии – фото

Исключительный особняк эллиптической формы можно найти в португальском городе Луз на берегу Атлантического океана.

Идея построить дом необычной формы появилась у команды архитекторов из местного бюро Mário Martins Atelier.

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Авторы говорят, что вдохновением для них стали пейзажи и ландшафт юга Португалии.

Особняк якобы балансирует на тонкой грани между наполненностью и пустотой, монументальностью и невесомостью, миром и тенью, между пространством физического и виртуального.



Невесомый эллиптический дом в Португалии / Фото: archdaily.com

Сооружение площадью 400 квадратных метров имеет форму эллипса и выглядит, как органическое произведение скульптурного искусства, будто бы это ветер и море возвели его на берегу Атлантического океана.

По словам архитекторов, для них было важно, чтобы особняк не только гармонично вписался в ландшафт, но и имел тонкую архитектурную связь с домами рядом.

Динамический баланс удалось достичь благодаря белому цвету фасада, в котором выполнены практически все дома на побережье.



Дом гармонично вписался в окружающий ландшафт / Фото: archdaily.com

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