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      Дім зі стихій: як виглядає незвичайний еліптичний будинок у Португалії – фото

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      Винятковий особняк еліптичної форми можна відшукати у португальському місті Луз на березі Атлантичного океану.

      Ідея спорудити будинок незвичної форми з'явилась у команди архітекторів з місцевого бюро Mário Martins Atelier.

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      Автори кажуть, що натхненням для них стали краєвиди і ландшафт півдня Португалії.

      Особняк нібито балансує на тонкій межі між наповненістю і порожнечею, монументальністю і невагомістю, світом і тінню, між простором фізичного і віртуального.

      еліптичний будинок Португалія
      Невагомий еліптичний будинок в Португалії / Фото: archdaily.com

      Споруда площею 400 метрів квадратних має форму еліпса і виглядає, як органічний витвір скульптурного мистецтва, ніби це вітер і море звели його на березі Атлантичного океану.

      За словами архітекторів, для них було важливо, щоб особняк не лише гармонійно вписався у ландшафт, але й мав тонкий архітектурний зв'язок із будинками поруч.

      Динамічного балансу вдалось досягнути завдяки білому кольору фасаду, в якому виконані практично всі будинки на узбережжі.

      еліптичний будинок Португалія
      Будинок гармонійно вписався у навколишній ландшафт / Фото: archdaily.com

      Інтер'єр еліптичного будинку в Португалії: дивіться фото

       

       

      Порівняйте, як виглядає сучасний сімейний будинок на березі Чорного моря біля Одеси, над яким працювали українські архітектори.

      Дізнайтесь більше:
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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Архітектура Новини нерухомості світу Круті будівлі Португалія
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