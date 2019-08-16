Дім зі стихій: як виглядає незвичайний еліптичний будинок у Португалії – фото

Винятковий особняк еліптичної форми можна відшукати у португальському місті Луз на березі Атлантичного океану.

Ідея спорудити будинок незвичної форми з'явилась у команди архітекторів з місцевого бюро Mário Martins Atelier.

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Автори кажуть, що натхненням для них стали краєвиди і ландшафт півдня Португалії.

Особняк нібито балансує на тонкій межі між наповненістю і порожнечею, монументальністю і невагомістю, світом і тінню, між простором фізичного і віртуального.



Невагомий еліптичний будинок в Португалії / Фото: archdaily.com

Споруда площею 400 метрів квадратних має форму еліпса і виглядає, як органічний витвір скульптурного мистецтва, ніби це вітер і море звели його на березі Атлантичного океану.

За словами архітекторів, для них було важливо, щоб особняк не лише гармонійно вписався у ландшафт, але й мав тонкий архітектурний зв'язок із будинками поруч.

Динамічного балансу вдалось досягнути завдяки білому кольору фасаду, в якому виконані практично всі будинки на узбережжі.



Будинок гармонійно вписався у навколишній ландшафт / Фото: archdaily.com

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