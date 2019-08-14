Куб з діркою: готель за проектом легендарної Захи Хадід відкривають в Дубаї – фото

Новий готель Opus за проектом Захи Хадід, який після її смерті втілили в життя дизайнери та архітектори із заснованого нею бюро Zaha Hadid Architects, от-от відчинить двері для відвідувачів.

Будівля незвичної форми розташована у Дубаї в районі найвищого хмарочосу світу Бурдж-Халіфа, інформує Dezeen.

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Екстер'єр та інтер'єр будівлі був спроектований у 2007-му самою Захою Хадід. Реалізували його уже після смерті архітекторки. Вона померла у 2016-му від інфаркту міокарда.

Спершу будівництво планували завершити до кінця 2018, проте через затримки у будівництві це вдалось лише у 2019.

Чим вражає проект? Готель Opus спроектований у вигляді гігантського скляного куба отвором посередині.



Готель за проектом Захи Хадід відкривають у Дубаї / Фото: Dezeen.com

Форму куба утворюють дві 100-метрові скляні вежі, між ними вигнута восьмиповерхова порожнеча, яка нібито, вирізана з центру фігури. Башти з'єднані атріумом та асиметричним 3-поверховим мостом шириною 38 метрів на висоті 71 метра над землею.

Окрім готельних номерів, у будівлі знайдеться місце для 12 ресторанів та офісних приміщень.

Ще до відкриття проект будівлі увійшов у шорт-лист престижної премії World Architecture Festival 2019.

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