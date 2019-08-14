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      Куб з діркою: готель за проектом легендарної Захи Хадід відкривають в Дубаї – фото

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      Готель за проектом Захи Хадід відкривають у Дубаї
      Готель за проектом Захи Хадід відкривають у Дубаї / Dezeen.com

      Новий готель Opus за проектом Захи Хадід, який після її смерті втілили в життя дизайнери та архітектори із заснованого нею бюро Zaha Hadid Architects, от-от відчинить двері для відвідувачів.

      Будівля незвичної форми розташована у Дубаї в районі найвищого хмарочосу світу Бурдж-Халіфа, інформує Dezeen.

      Дізнайтесь більше: Хто така Заха Хадід: найцікавіші проекти архітекторки

      Екстер'єр та інтер'єр будівлі був спроектований у 2007-му самою Захою Хадід. Реалізували його уже після смерті архітекторки. Вона померла у 2016-му від інфаркту міокарда.

      Спершу будівництво планували завершити до кінця 2018, проте через затримки у будівництві це вдалось лише у 2019.

      Чим вражає проект? Готель Opus спроектований у вигляді гігантського скляного куба отвором посередині.

      готель Заха Хадід Дубай
      Готель за проектом Захи Хадід відкривають у Дубаї / Фото: Dezeen.com

      Форму куба утворюють дві 100-метрові скляні вежі, між ними вигнута восьмиповерхова порожнеча, яка нібито, вирізана з центру фігури. Башти з'єднані атріумом та асиметричним 3-поверховим мостом шириною 38 метрів на висоті 71 метра над землею.

       

       

      Окрім готельних номерів, у будівлі знайдеться місце для 12 ресторанів та офісних приміщень.

      Ще до відкриття проект будівлі увійшов у шорт-лист престижної премії World Architecture Festival 2019.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      The Opus in Dubai is one of four projects by #ZahaHadidArchitects shortlisted for @WorldArchFest #WAF19 Awards. . Located within Burj Khalifa district of #Dubai, the Opus is designed as two separate towers that coalesce into a singular whole—taking the form of a cube. The cube is then ‘carved’, creating a central void that is an important volume within the building in its own right—providing views to the exterior from the centre of the building. These two towers are linked by a four-storey atrium at ground level and also connected by an asymmetric 38 metre wide, three-storey bridge that is 71 metres above the ground. The free-formed fluidity of the Opus’ eight-storey void contrasts with the precise orthogonal geometry of its surrounding cube. . “The design conveys the remarkably inventive quality of ZHA’s work; expressing a sculptural sensibility that reinvents the balance between solid and void, opaque and transparent, interior and exterior,” explained Mahdi Amjad, Executive Chairman and CEO of the developer @OmniyatOfficial. . With interiors currently being installed for the ‘ME by Melia’ Dubai hotel that will soon welcome its first guests, the Opus will house 12 restaurants, rooftop bar and 56,000 sq. ft. of office space. Operated by Melia Hotels International, one of the world’s leading hoteliers with more than 350 hotels in 39 countries, @ME_by_Melia hotels are defined by their progressive, design-driven approach. . “You always expect to be surprised by ZHA’s designs, but the Opus for ‘ME by Melia’ Dubai goes beyond what we could ever have anticipated. There’s no doubt that ME Dubai will raise the bar for Dubai’s hotels. We are proud to have this amazing project in our portfolio,” said Gabriel Escarrer, Vice Chairman and CEO, Meliá Hotels International at the announcement of ME Dubai. . Photos @LaurianGhinitoiu .

      Допис, поширений Zaha Hadid Architects (@zahahadidarchitects)

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      Теги: Новини нерухомості Готелі ОАЕ Архітектура Круті будівлі Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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