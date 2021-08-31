Сейчас чиновники оценивают ущерб, нанесенный ураганом. Губернатор Джон Белл Эдвардс уточнил, что он "катастрофический".

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Последствия урагана Ида

Примерно 1 миллион жителей штата Луизиана остались без электричества.

Кроме того, по меньшей мере один человек погиб после того, как дерево упало на его дом. Власти сообщают, что количество жертв, вероятно, будет расти, ведь продолжаются поисково-спасательные работы.

Сейчас Ида продолжает двигаться вглубь суши, ураган ослаб до тропического шторма. Однако Национальный центр ураганов подчеркнул, что сильный дождь все еще может вызвать наводнение в таких штатах: Миссисипи, Алабама и Флорида.

США накрыл мощный ураган Ида: что известно

На днях юг США накрыл ураган Ида – один из сильнейших штормов в стране. Скорость ветра превышала 240 километров в час.

Из-за сильных осадков уровень воды в озерах и реках значительно вырос. В результате река Миссисипи изменила направление своего течения.

В Белом доме заявили, что страну будет ждать "большой вызов". А Джо Байден в обращении к народу подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия.

Обратите внимание! Ураган Ида свирепствует в США ровно через 16 лет после Катрины. В 2005 году стихия унесла жизни более 1 800 человек, а убытки оценили в 125 миллиардов долларов.

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