Дома из металла: Метинвест представил проект восстановления Украины "Стальная мечта"

Сбытовая компания Группы Метинвест Метинвест-СМЦ представила концепцию восстановления страны, которая получила название "Стальная мечта". Презентация состоялась на архитектурно-строительном BUSINESS FORUM "Восстановление Украины. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков" 11 мая в Киеве.

Бизнес-форум, генеральным партнером которого выступил Метинвест, был посвящен инструментам и стратегиям послевоенного восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры и жилья. Всего здесь собралось более 4 тысяч гостей.

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На трех дискуссионных панелях представители власти, бизнеса и эксперты обсудили градостроительную политику, инвестиции в строительство, государственные и частные инициативы, способные ускорить восстановление.

Один из таких проектов – "Стальная мечта". Это концепция восстановления страны, которая включает в себя набор готовых решений для строительства жилья и социальной инфраструктуры, которые можно адаптировать под нужды конкретных общин.

Метинвест готов участвовать в восстановлении Украины. Компания не только будет поставлять сталь для строительства, но и использует свой опыт и экспертизу, чтобы сделать процесс восстановления более эффективным, быстрым и простым. Как крупный бизнес, мы взяли на себя ответственность разработать общую концепцию восстановления страны. Надеюсь, она станет импульсом, чтобы воплотить мечты в действия,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.



Всего было представлено 13 типов зданий из стали / Фото Метинвест

Специалисты Метинвест-СМЦ разработали проекты 13 типов зданий из стали, каждый из которых выполнен в нескольких вариантах – с учетом разных условий и обстоятельств. Это:

жилая застройка (дома на 1 – 8 этажей, общежитие, гостиница),

социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория),

инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

В общей сложности концепция предусматривает более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы.

Такие решения отличают инклюзивность, экологичность и скорость строительства: например, одноэтажный дом можно возвести за 2 месяца, восьмиэтажный – за 9 месяцев, а детсад – в 2 раза быстрее обычного. Проекты также содержат полный пакет документов, включая смету, графики строительства, планирование, технические решения.

Мы разработали концепцию города, которая поможет общинам, пострадавшим от войны. Общество может выбрать наш проект дома, школы, адаптировать его под свои нужды, привлечь государственные или международные средства и начать строительство. Это комплексные решения, которые могут использовать все. Мы продвигаем принцип "строй украинское", поэтому объединили в проекте разных отечественных производителей,

– подчеркнул генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.



Форум собрал более 4 тысяч гостей / Фото Метинвест

Компания привлекла к работе над концепцией архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. В проекте готовы участвовать более 15 заводов металлических конструкций, а также изготовители строительных материалов. "Стальную мечту" планируют презентовать представителям местных властей пострадавших регионов, а после обсуждения и адаптации к конкретным условиям передать общинам.