Бізнес-форум, генеральним партнером якого виступив Метінвест, був присвячений інструментам та стратегіям повоєнного відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури та житла. Загалом тут зібралися понад 4 тисячі гостей.

До теми У I кварталі 2023 року Метінвест сплатив понад 2,5 мільярди гривень податків до бюджету України

На трьох дискусійних панелях представники влади, бізнесу й експерти обговорили містобудівну політику, інвестиції в будівництво, державні та приватні ініціативи, що здатні прискорити відбудову.

Один із таких проєктів – "Сталева мрія". Це концепція відбудови країни, що містить набір готових рішень для будівництва житла та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

Метінвест готовий брати участь у відновленні України. Компанія не лише постачатиме сталь для будівництва, а й використає власний досвід та експертизу, щоб зробити процес відбудови ефективнішим, швидшим і простішим. Як великий бізнес, ми взяли на себе відповідальність розробити загальну концепцію відбудови країни. Сподіваюся, вона стане поштовхом, щоб втілити мрії в дії,

– відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.



Усього було представлено 13 типів будівель зі сталі / Фото Метінвест

Фахівці Метінвест-СМЦ розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі, кожен з яких виконаний у кількох варіантах – з урахуванням різних умов та обставин. Це:

житлова забудова (будинки на 1 – 8 поверхів, гуртожиток, готель),

соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія),

інфраструктурні об’єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

Загалом концепція передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркасу, модуля та платформи.

Такі рішення вирізняють інклюзивність, екологічність та швидкість будівництва: наприклад, одноповерховий будинок можна звести за 2 місяці, восьмиповерховий – за 9 місяців, а дитсадок — у 2 рази швидше, ніж зазвичай. Проєкти також містять повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення.

Ми розробили концепцію міста, яка допоможе громадам, що постраждали від війни. Громада може обрати наш проєкт будинку, школи тощо, адаптувати його під свої потреби, залучити державні чи міжнародні кошти та відразу розпочати будівництво. Це комплексні рішення, які можуть застосовувати усі. Ми просуваємо принцип "будуй українське", тому об’єднали в проєкті різних вітчизняних виробників,

– наголосив генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.



Форум зібрав понад 4 тисячі гостей / Фото Метінвест

Компанія залучила до роботи над концепцією архітекторів, проєктувальників і дизайнерів. У проєкті готові брати участь понад 15 заводів металевих конструкцій, а також виробники будівельних матеріалів. "Сталеву мрію" планують презентувати представникам місцевої влади постраждалих регіонів, а після обговорення та адаптації до конкретних умов передати громадам.