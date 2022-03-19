Дома падают, а мы стоим, – харьковские защитники пообещали Украине победу

Вооруженные силы Украины продолжают защищать Харьков против российского захвата. Бои за город продолжаются, а защитники уверяют, что будут стоять в городе до победы.

Военные записали обращение к украинцам, где отметили, что попадали дома, а они выстояли.

Внимание Военные ООС отразили 10 атак врага и уничтожили более 100 оккупантов и десятки единиц техники

Родной Харьков, за спиной развалившиеся дома, попадали, а мы стоим и будем стоять до нашей победы!,

– сказал военный в обращении.

Сегодня, 19 марта, в Изюмском районе под обстрелами России погибли пять мирных жителей. В настоящее время Харьковская ОВА работает над вопросом организации гуманитарных и эвакуационных коридоров в Изюмскую и Оскольскую общины.

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