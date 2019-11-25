Домашняя белка-блогерша покорила сеть: милые фото и видео

Джилл – белка, которую в 2012 году спасли в американской Луизиане. У нее есть заботливая семья, собственный инстаграм-аккаунт и даже линия сувенирных аксессуаров.

В 2012 году во время урагана Исаак маленькая Джилл выпала из гнезда. Семья, которая ее нашла, решила временно приютить ее и позже выпустить на волю.

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Однако белка очень быстро привыкла к домашним условиям и стала постоянным членом семьи. У нее есть своя клетка, однако там она только спит, а в течение дня свободно передвигается по квартире.



Домашняя белочка Джилл с подругой

В 2015 году в Джилл появился свой инстаграм-аккаунт Jill The Squirrel, за четыре года на нее подписались более 692 тысяч пользователей. В описании профиля указано, что она – вегетарианка и эксперт по паркуру, единственный страх которой – пылесосы.

Джилл – знаменитая белка сети: смотрите фото

Домашняя белка имеет прекрасное чувство стиля, охотно примеряет праздничные костюмы и любит засыпать с миниатюрным плюшевым мишкой. А еще – имеет собственную линию сувенирных аксессуаров.

Белка Джилл прыгает к хозяину: смотрите видео

А накануне женщина в Австралии, рискуя собственной жизнью, спасла из лесного пожара коалу. Она, не задумываясь, сняла с себя рубашку, завернула в нее маленькое животное и отнесла в безопасное место.