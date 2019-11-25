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      Домашняя белка-блогерша покорила сеть: милые фото и видео

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      Белочка Джилл / @this_girl_is_a_squirrel

      Джилл – белка, которую в 2012 году спасли в американской Луизиане. У нее есть заботливая семья, собственный инстаграм-аккаунт и даже линия сувенирных аксессуаров.

      В 2012 году во время урагана Исаак маленькая Джилл выпала из гнезда. Семья, которая ее нашла, решила временно приютить ее и позже выпустить на волю.

      Интересно! Пропавшего 5 лет назад кота нашли в двух тысячах километров от дома

      Однако белка очень быстро привыкла к домашним условиям и стала постоянным членом семьи. У нее есть своя клетка, однако там она только спит, а в течение дня свободно передвигается по квартире.

      Білка Джилл
      Домашняя белочка Джилл с подругой

      В 2015 году в Джилл появился свой инстаграм-аккаунт Jill The Squirrel, за четыре года на нее подписались более 692 тысяч пользователей. В описании профиля указано, что она – вегетарианка и эксперт по паркуру, единственный страх которой – пылесосы.

      Джилл – знаменитая белка сети: смотрите фото

      Домашняя белка имеет прекрасное чувство стиля, охотно примеряет праздничные костюмы и любит засыпать с миниатюрным плюшевым мишкой. А еще – имеет собственную линию сувенирных аксессуаров.

      Белка Джилл прыгает к хозяину: смотрите видео

      А накануне женщина в Австралии, рискуя собственной жизнью, спасла из лесного пожара коалу. Она, не задумываясь, сняла с себя рубашку, завернула в нее маленькое животное и отнесла в безопасное место.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости США Мир животных
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