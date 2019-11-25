Домашня білка-блогерка підкорила мережу: милі фото та відео

Джилл – білка, яку в 2012 році врятували у американській Луїзіані. У неї є турботлива сім'я, власний інстаграм-акаунт і навіть лінія сувенірних аксесуарів.

У 2012 році під час урагану Ісаак маленька Джилл випала із гнізда. Родина, яка її знайшла, вирішила тимчасово прихистити тварину та згодом випустити на волю.

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Проте білка дуже швидко звикла до домашніх умов і стала постійним членом сім'ї. У неї є своя клітка, проте там вона лише спить, а впродовж дня вільно пересувається по квартирі.



Домашня білочка Джилл з подругою

У 2015 році у Джилл з'явився свій інстаграм-акаунт Jill The Squirrel, за чотири роки на неї підписалися понад 692 тисячі користувачів. У описі профілю вказано, що вона – вегетаріанка та експерт з паркуру, єдиний страх якої – порохотяги.

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Домашня білка має прекрасне почуття стилю, залюбки приміряє святкові костюми та любить засинати з мініатюрним плюшевим ведмедиком. А ще – має власну лінію сувенірних аксесуарів.

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А напередодні жінка в Австралії, ризикуючи власним життям, врятувала з лісової пожежі коалу. Вона, не задумуючись, зняла з себе сорочку, загорнула у неї маленьку тварину та віднесла у безпечне місце.