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      Домашня білка-блогерка підкорила мережу: милі фото та відео

      370 Читать новость на русском
      Білочка Джилл / @this_girl_is_a_squirrel

      Джилл – білка, яку в 2012 році врятували у американській Луїзіані. У неї є турботлива сім'я, власний інстаграм-акаунт і навіть лінія сувенірних аксесуарів.

      У 2012 році під час урагану Ісаак маленька Джилл випала із гнізда. Родина, яка її знайшла, вирішила тимчасово прихистити тварину та згодом випустити на волю.

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      Проте білка дуже швидко звикла до домашніх умов і стала постійним членом сім'ї. У неї є своя клітка, проте там вона лише спить, а впродовж дня вільно пересувається по квартирі.

      Білка Джилл
      Домашня білочка Джилл з подругою

      У 2015 році у Джилл з'явився свій інстаграм-акаунт Jill The Squirrel, за чотири роки на неї підписалися понад 692 тисячі користувачів. У описі профілю вказано, що вона – вегетаріанка та експерт з паркуру, єдиний страх якої – порохотяги. 

      Джилл – найзнаменитіша білка мережі: дивіться фото


      Домашня білка має прекрасне почуття стилю, залюбки приміряє святкові костюми та любить засинати з мініатюрним плюшевим ведмедиком. А ще – має власну лінію сувенірних аксесуарів.

      Білка Джилл стрибає до господаря: дивіться відео

      А напередодні жінка в Австралії, ризикуючи власним життям, врятувала з лісової пожежі коалу. Вона, не задумуючись, зняла з себе сорочку, загорнула у неї маленьку тварину та віднесла у безпечне місце.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини США Світ тварин
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