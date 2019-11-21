Зниклого 5 років тому кота знайшли за дві тисячі кілометрів від дому – відео

Завдяки чипу під шкірою кота з Портленда в Орегоні вдалося знайти у зовсім іншому штаті Америки. 19 листопада господар і його улюбленець нарешті зустрілися.

Як повідомляє CNN, чорний довгошерсний кіт Саша зник п’ять років тому у Портленді. За рік до того його забрав з притулку місцевий житель.

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Кіт часто гуляв на вулиці, та одного дня не повернувся. Господар чотирилапого вже і не мав надії, що його улюбленця знайдуть через стільки років. Коли йому подзвонили із притулку зовсім іншого штату, він був упевнений, що це помилка системи. Адже між містами більше 1200 миль (це майже 2 тисячі кілометрів). Яким чином кіт подолав таку відстань – залишається загадкою.



Кіт подолав 1 200 миль / скріншот з google.maps

Його виявили у Нью-Мексико і доправили до притулку. Він без ошийника тинявся вулицями і був ласкавим до перехожих. На підшкірному чипі був вказаний номер власника. Та коли з’ясувалося, що справді його кіт, він не міг повірити у таку вдачу.

Кота літаком доставив до власника працівник притулку для тварин із Санта-Фе.

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