Скоро придут и за ней: в загородном доме Собчак устроили обыски и задержали ее директора

Пока Ксения Собчак где-то отсиживается за границей, в ее доме проводят обыски. Рассказываем, как это связано со скандальной звездой "Дом 2", которая решила, что она – журналистка.

Ксения Собчак, с огромным удовольствием попадающая в скандалы, вляпалась и на этот раз. Правда, не лично, а лишь частично, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Ведь сама она не находится в стране и имеет не так уж много причин для переживаний. В отличие от ее директора.

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Задержали директора Собчак

По имеющейся информации, продолжаются обыски в ее загородном доме. Элитная недвижимость скандальной телеведущей и псевдожурналистки расположена в коттеджном городке "Горки-8" под Москвой. Накануне правоохранители задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сделали это 25 октября, обвинив его в вымогательстве.

Псевдожурналистка уже успела пожаловаться на ситуацию. По ее словам, силовики в стране взялись за преследование ее людей. Мол, задержание Суханова – "очередное давление на журналиста в стране". А до этого момента в России с журналистикой все было хорошо, да?

Зная все эти околооппозиционные движения в России, мы не можем точно сказать, что Собчак хоть что-то угрожает. По меньшей мере, потому, что ее мама, Людмила Нарусова, – не последний человек в государственной думе. К слову, недавно она решила вступиться за свою дочь. Мол, никуда Ксения не собирается эмигрировать. И все эти упреки, которые раздаются в сторону скандальной псевдожурналистки о получении гражданства Израиля, – клевета.

Как бы там ни было, но за границей Собчак чувствует себя максимально комфортно. Настолько, что уже успела вляпаться в очередной скандал, продемонстрировав еще раз свое невежество. Лучше бы уже продолжала записывать дуэтные песни с Тимати, честное слово.

Собчак начала наезды на грузинов

Ранее по сети разлетелось видео, отлично демонстрирующее, кто такая Собчак, выдающая себя за либерала. Она, в традиционной себе манере, топая ножкой, решила добиваться своей "правды". Так, она пыталась войти в Dedaena Bar, который в Тбилиси. Но сделать этого не смогла. Нет, там не был нарисован круг солью возле входа. Там было своеобразное "визовое анкетирование".

В нем каждый гость должен был поддержать выражение, что Владимир Путин – диктатор и оккупант. Также поставить галочку напротив пункта "Слава Украине!". Последнее ужасно возмутило Собчак. Мол, для чего это вообще ставить. И к чему в Грузии Украина?

На что идеальным английским получила ответ, что Грузия и Украина – похожие государства. Обе они страдали и страдают от российской агрессии. Собчак, прекрасно знающая историю, решила в традиционной манере сыграть сумасшедшую. Но это ей мало что дало. Несколько минут дискуссии разлетелись по сети и стали очередной демонстрацией того, что псевдожурналистка ничем не лучше той же Скабеевой и Симоньян. Хоть и скрывается под маской либералки.

Своими мнениями по этому поводу поделился советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Собчак – не либералка. Она – нарцисс российского разлива. Псевдожурналистка только продает свой эго и ловит на этом незаурядный хайп. Она просто получает удовольствие от того, что ее обсуждают. Ей ведь нужно внимание. И Собчак прекрасно знает, что его можно достичь только благодаря скандалам.

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