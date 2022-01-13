В доме на Волыни нашли мертвых мужчину и женщину

В селе Уманцы на Волыни случилась трагедия 12 января. В местном доме правоохранители нашли умерших пожилых супругов.

Супруги могли отравиться угарным газом

Умершими оказались 68-летняя женщина и 62-летний мужчина. По предварительным данным, причина их смерти – отравление угарным газом.

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В то же время в "Волыньгазе" говорят, что аварийная бригада на момент обследования не зафиксировала в помещении угарного газа.

До приезда газовой службы дом уже был проветрен, ведь там находились медики, поэтому окна и двери были открытыми. Поэтому точные выводы смогут предоставить специалисты,

– говорится в сообщении.

Тела погибших отправили на экспертизу, а следователи открыли уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Другие инциденты с газом в Украине

10 января в 9-этажном доме в городе Дружковка Донецкой области прогремел взрыв, который вызвал пожар. Известно, что это случилось из-за взрыва газовоздушной смеси. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Пожар тушили 13 спасателей.

В Балаклее Харьковской области угарным газом отравилась вся семья. В частном доме нашли тела 62-летнего мужчины, его 61-летней жены и матери, в возрасте 88 лет.

На Закарпатье в доме директора местного телеканала взорвался газовый котел, а после этого вспыхнул пожар. Жертв или пострадавших в результате инцидента нет.

27 декабря во Львове загорелось помещение в многоквартирном доме. Когда огонь погасили, в задымленных помещениях обнаружили 3 тела.

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