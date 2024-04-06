Доминировать на рынках третьих стран, - Высоцкий оценил сотрудничество Украины и США в "оборонке"

Экс-нардеп, представитель Ассоциации производителей оборонной промышленности прокомментировал перспективы американских инвестиций в отечественный сектор ВПК.

Перспективы победы в войне против России будут большими, если Украина продолжит усиливать связи с американскими компаниями оборонного сектора и в случае увеличения инвестиций из США в отечественный сектор ВПК.

Об этом изданию на полях Экономического форума в Киеве в пятницу, 5 апреля, рассказал Сергей Высоцкий, заместитель председателя NAUDI, Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывший народный депутат. Ассоциация производителей выступила соорганизатором и спонсором этой конференции.

Это не только security форум и вопросы безопасности, но и экономики. Это очень связанные вещи. Мы понимаем, что без экономической помощи наших партнеров, без того, чтобы усиливать связи между нашим оборонным бизнесом и американским, нам будет трудно. Однако в случае сотрудничества наши перспективы победить в войне будут больше. Поэтому для нас сегодня очень важно выступить соорганизаторами конференции, которая объединяет американский и украинский бизнес и миры безопасности. Конечно, здесь представлен ряд американских инвесторов, венчурных инвесторов, здесь есть бывшие представители разведсообщества, эксперты по вопросам безопасности и представители американских компаний, а также украинских предприятий, которых мы пригласили (они являются членами нашей ассоциации). Надеюсь, на полях этой конференции сможем поговорить о возможной совместной кооперации и поддержке украинских проектов. И таким образом совместно двигаться к нашей победе в войне,

– рассказал Сергей Высоцкий.

По его словам, на сегодня уже есть американские компании, которые готовы рисковать и инвестировать средства в совместные или в украинские проекты.

"Пока крупные компании, как правильно отметил генерал Дэвид Петреус и дипломат Курт Волкер, у них все хорошо, и они не будут рисковать. Но венчурный капитал, который оперирует рискованными инвестициями, а также небольшие оборонные компании США, которые хотят достичь высших уровней, конечно, они смотрят на Украину как на партнера, смотрят на наши компании, на наши ноу-хау и тому подобное. Фактически, речь идет о том, чтобы, приобщаясь к технологиям, которые есть в США, используя наши производственные и технологические базы, делать совместные продукты, чтобы потом можно было доминировать на рынках третьих стран, что будет помогать нам также выиграть войну", – сказал он.

Сергей Высоцкий добавил также, что американские и иностранные компании, у которых есть стремление перейти из условной третьей лиги в секторе ВПК, во вторую, "а из второй в первую, они уже начинают работу": "Я знаю даже о небольших (до одного миллиона долларов), но уже какие-то инвестиции, которые пойдут в Украину. Однако это только первые шаги, которые возможно позволят показать наиболее системным американским игрокам, что Украина готова, и мы как ассоциация готовы, производить оружие вместе, продавать его вместе. И конечно сможем вытеснять отсюда Россию".

Стоит заметить, что Международный форум по экономике и безопасности в Киеве состоялся 5 апреля благодаря соорганизации и коспонсорству NAUDI. Это уже второй форум за время полномасштабного вторжения России, проводимый под патронатом бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Мероприятие посетили более 150 гостей из Украины и США, в частности посол и бывший спецпредставитель Госдепа США в переговорах по Украине Курт Волкер.