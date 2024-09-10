Россияне, которые были в аэропорту Москвы во время атаки, говорили, что были вынуждены ночевать там всю ночь, а также были голодны и без других удобств. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какой была ночь для россиян в Домодедово с беспилотниками

Журналисты оппозиционного издания ASTRA обратили внимание, что в аэропорту Домодедово пассажиры, которые должны были вылететь в Израиль в полночь, длительное время оставались застрявшими вместе со своими детьми. Многие выражали разочарование из-за отсутствия еды и базовых удобств.

По данным ресурса, в крупнейшем аэропорту Москвы было задержано не менее 10 рейсов. Задержки были связаны с масштабной атакой беспилотников, которая произошла в ночь на 10 сентября и повлияла на планы многих путешественников-россиян.



Рейсы, которые задержали в Домодедово / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме этого, журналисты отмечали, что пассажиры, которые должны были вылететь в Тель-Авив рейсом WZ017 в полночь, столкнулись со значительными задержками, ожидая в терминале около девяти часов. Многие выражали разочарование, поскольку процесс регистрации, изначально перенесенный на 7 утра, так и не начался в ожидаемое время.

Сидим здесь с детьми и беременными женщинами, представителей авиакомпании нет, нас не кормят, не расселяют, по телефону говорят, что не раньше 11:30 мы улетим, на табло в аэропорту написано, что регистрация в 7 утра, но никого нет, стойки пустые,

– пожаловался один из пассажиров.

Пассажиры ждут свои рейсы из-за задержки в Домодедово: смотрите видео

Сейчас все ограничения, которые вводили в Домодедово и других аэродромах, сняли. Однако в Росавиации сообщили, что почти 50 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов в Москве.



В Домодедово задерживаются рейсы из-за беспилотников / Фото из российских телеграм-каналов

В аэропорт не могли залететь рейсы из других городов

Одному из российских пропагандистских изданий россиянка Диана рассказала, что ее подруга направлялась рейсом в Москву из Новосибирска. Из-за ограничений в Домодедово рейс посадили в Нижнем Новгороде.

Самолет из Новосибирска задержали на 3,5 часа. Почти 2,5 часа людей держали в самолете в Нижнем Новгороде без объяснения истинной причины. Самолет должен был прилететь в 6:30, а теперь ожидается в 9:50. Я все это время нахожусь в Домодедово. На табло время постоянно переносили, но ничего не объявляли,

– рассказала Диана.

Сейчас борт безопасно сел в Москве в Домодедово. В то же время другие рейсы на вылет и прилет задерживаются.