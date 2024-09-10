Росіяни, які були в аеропорті Москви під час атаки, казали, що були змушені ночувати там усю ніч, а також були голодні та без інших зручностей. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Якою була ніч для росіян у Домодєдово з безпілотниками

Журналісти опозиційного видання ASTRA звернули увагу, що в аеропорту Домодєдово пасажири, які мали вилетіти до Ізраїлю опівночі, тривалий час залишалися застряглими разом зі своїми дітьми. Багато хто висловлював розчарування через відсутність їжі та базових зручностей.

За даними ресурсу, у найбільшому аеропорту Москви було затримано щонайменше 10 рейсів. Затримки були пов'язані з масштабною атакою безпілотників, яка сталася в ніч на 10 вересня і вплинула на плани багатьох мандрівників-росіян.



Рейси, які затримали у Домодєдово / Фото з російських телеграм-каналів

Окрім цього, журналісти зазначали, що пасажири, які мали вилетіти до Тель-Авіва рейсом WZ017 опівночі, зіткнулися зі значними затримками, очікуючи в терміналі близько дев'яти годин. Багато хто висловлював розчарування, оскільки процес реєстрації, спочатку перенесений на 7 ранку, так і не розпочався в очікуваний час.

Сидимо тут з дітьми та вагітними жінками, представників авіакомпанії немає, нас не годують, не розселяють, телефоном кажуть, що не раніше 11:30 ми полетимо, на табло в аеропорту написано, що реєстрація о 7 ранку, але нікого немає, стійки порожні,

– поскаржився один із пасажирів.

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Наразі усі обмеження, які вводили у Домодєдово та інших аеродромах, зняли. Однак у Росавіації повідомили, що майже 50 рейсів пішли на запасні аеродроми під час ранкового обмеження роботи аеропортів у Москві.



У Домодєдово затримуються рейси через безпілотники / Фото з російських телеграм-каналів

У аеропорт не могли залетіти рейси з інших міст

Одному з російських пропагандистських видань росіянка Діана розповіла, що її подруга прямувала рейсом до Москви з Новосибірська. Через обмеження в Домодєдово рейс посадили у Нижньому Новгороді.

Літак із Новосибірська затримали на 3,5 години. Майже 2,5 години людей тримали у літаку у Нижньому Новгороді без пояснення справжньої причини. Літак мав прилетіти о 6:30, а тепер очікується о 9:50. Я весь цей час перебуваю у Домодєдово. На табло час постійно переносили, але нічого не оголошували,

– розповіла Діана.

Наразі борт безнапасно сів у Москві у Домодєдово. Водночас інші рейси на виліт та приліт затримуються.