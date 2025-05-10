Работника "Шевченковского гая" обвиняют в сексуальных домогательствах: реакция музея

Одного из работников Львовского музея народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" обвинили в домогательствах. По словам потерпевшей, это произошло 3 мая во время ее посещения заведения.

Тогда девушка была в музее и решила приобрести изделие из дерева, которое когда-то имела, но потеряла при переезде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Круковскую.

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Что известно о домогательствах в "Шевченковском гаю"

По словам Юлии, в день, когда к ней домогался работник музея, она подошла к дому, чтобы купить изделие. Рядом были дети и взрослые посетители. Он сказал, что эти палочки, которые она хотела приобрести, не в доме, а в мастерской. Вместе с детьми девушка пошла следом, чтобы посмотреть на различные предметы, что там хранятся.

Впоследствии все посетители ушли со двора и осталась только она. Юлия говорит, что тогда начала общаться с работником "Шевченковского гая" Ярославом о его изделиях и рассказывала о своей исследовательской работе.

Все это происходило на улице. Однако чуть позже он предложил выпить 50 граммов водки в доме.

Мы зашли в дом. Он налил две рюмки водки, достал печенье для закуски и дал мне рюмку и печенье. Выпили. Я стояла у стола в центре дома, он у окна. Тогда он сказал "давайте обниматься" и пошел на меня, обнял и начал очень сильно прижиматься ко мне,

– рассказывает Юлия.

Она добавляет, что мужчина прижимался к ней своими половыми органами и говорил, что она "худенькая, хорошенькая девочка". Юлии удалось вырваться. По ее словам, после этого мужчина кричал ей вслед: "Извини, всякое бывает", "Хорошего дня, не обижайся".

В музее отреагировали на ситуацию и назвали этот случай беспрецедентным. В "Шевченковском гаю" заявили, что для них важно, чтобы каждый в их заведении чувствовал себя безопасно. Именно поэтому по факту обращения начато служебное расследование.

Музей в этом случае не является бездействующим, мы руководствуемся требованиями действующего законодательства: мы на связи с заявительницей, также работает специально созданная комиссия, а работник будет отстранен от работы до момента выяснения всех обстоятельств,

– говорят в музее.

Там также просят посетителей в случае возникновения конфликтных ситуаций во время посещения музея немедленно обращаться к администраторам или охраны, фиксировать случаи неэтичного поведения и, в случае угрозы безопасности или совершенных правонарушений вызывать полицию.

К слову, ранее актеры Молодого театра со сцены напомнили о обвинениях режиссера Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. Они призвали общественность не терпеть насилие и поддержать их в борьбе.