Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналистов NV.

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Почему во время обмена не вернули бойцов "Азова"

Как объясняют в Главном управлении разведки, обмен "1000 на 1000" прошел в формате, когда Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев. Украинская сторона стремится вернуть каждого, кто переживает порабощение в стране-агрессоре.

Мариупольский гарнизон – это одно из приоритетных направлений по возвращению. И результаты этой работы уже есть,

– сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Юсов напомнил, что Украина совершила уже 65 обменов пленными. Домой из России вернули 5757 граждан за время полномасштабной войны обменяли, а более 500 украинцев вернулись за пределами обменов.

Примечательно, что Украина и Россия смогли отойти от Женевских конвенций, предусматривающих обмен пленными после завершения боевых действий. Граждан возвращают домой по предварительным договоренностям сторон. К примеру, обмен "1000 на 1000" был согласован во время переговоров в Стамбуле.

Ранее командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что нынешний обмен не вернул домой ни одного военного из бригады. Военнослужащий "Азова" Давид Касаткин "Химик" отметил, что, несмотря на высокую цену пленных "азовцев", Украина могла найти способы вернуть их домой.