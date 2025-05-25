Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение военнослужащего "Азова" Давида Касаткина "Химика" в инстаграме.

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Что сказал "Химик" об отсутствии азовцев в обмене

Давид Касаткин отметил, что за три дня обмена из плена вернулось 0 азовцев.

Справедливо считать, что люди, которые 4 год ведут переговоры по обмену, феерично провалили задачу. Потому что договариваться – это не только цифры, это еще и честь,

– написал "Химик".

Военнослужащий "Азова" отмечает, что цена за бойцов бригады очень высока. Но он не верит, что не существует способов, которые приблизили бы свободу азовцев. По мнению "Химика", некоторые просто недостаточно стараются.



"Из плена вернули даже оборотня, который добровольно сжег свой БМП, с позором сдался в плен, где послужил псом российских вертухаев и грозился резать ножом азовцев", – заметил Давид Касаткин.



В конце сообщения "Химик" задал вопрос: "Нас держат за идиотов?".

К слову, о том, что ни одного азовца не было вернуть в рамках обмена "1000 на 1000" также отмечал и командующий 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко. "Редис" считает, что необходимо изменить тактику обменов, чтобы вернуть азовцев из плена.