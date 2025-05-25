Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
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Масштабный обмен пленными с Россией завершен – 25 мая домой вернулись еще 303 защитника Украины. В частности, из плена освободили 70 защитников Мариуполя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
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