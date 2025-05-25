Про це пише 24 Канал з посиланням на журналістів NV.

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Чому під час обміну не повернули бійців "Азова"

Як пояснюють в Головному управлінні розвідки, обмін "1000 на 1000" пройшов у форматі, коли Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців. Українська сторона прагне повернути кожного, хто переживає поневолення в країні-агресорці.

Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення. І результати цієї роботи вже є,

– сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов нагадав, що Україна здійснила вже 65 обмінів полоненими. Додому з Росії повернули 5 757 громадян за час повномасштабної війни обміняли, а понад 500 українців повернулися поза межами обмінів.

Цікаво, що Україна та Росія змогли відійти від Женевських конвенцій, що передбачають обмін полоненими після завершення бойових дій. Громадян повертають додому за попередніми домовленостями сторін. Наприклад, обмін "1000 на 1000" був узгоджений під час перемовин у Стамбулі.

Раніше командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що нинішній обмін не повернув додому жодного військового з бригади. Військовослужбовець "Азову" Давид Касаткін "Хімік" зауважив, що попри високу ціну полонених "азовців", Україна могла знайти способи повернути їх додому.