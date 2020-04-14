Домой на Пасху: почему не стоит "шастать" в карантин

Из-за карантинных правил сейчас в Украине действуют ограничения на передвижение транспорта. Украинцы все равно пытаются найти возможность добраться домой на праздники. Рассказываем, почему стоит ограничить свои передвижения.

В Украине до 24 апреля из-за усиления карантинных ограничений действует запрет на перевозку пассажиров.

Транспорт и карантин: что запрещено?

1) Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

2) Перевозки пассажиров метрополитенами Киева, Харькова и Днепра.

3) Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом.

4) Регулярные авиарейсы во внутреннем и международном сообщении.

Таким образом, сейчас фактически единственное средство передвижения – частный автотранспорт. Им имеют право пользоваться все граждане Украины, кроме тех, кто находится на самоизоляции. При этом на собственном авто разрешено путешествовать без территориальных ограничений – то есть выезжать в другие населенные пункты, как в пределах, так и за пределы области. Запрет на такое передвижение можно ввести только по решению органов местного самоуправления, как это произошло в Черновицкой области. Но даже при таких условиях ограничения не касаются транспорта, который обеспечивает жизнедеятельность региона.

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Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Где "ловить попутку"?

Что делать, если собственного авто нет, а возникла потребность ехать? Единственный выход – искать попутный транспорт. Например, воспользоваться сервисом BlaBlaCar, сайт и мобильные приложения которого продолжают работать. Единственное новое ограничение на сервисе – путешествовать в одном авто может не более трех персон.

Сайт 24 канала проверил наличие свободных мест для поездки из Киева на три популярные направления – Харьков, Львов, Одесса – на вечер, 14 апреля, и на пиковую дату – пятницу, 17 апреля, когда многие украинцы поедут праздновать Пасху. Доступных поездок не так много, как в докарантинный период, но они есть. Сервис только предупреждает: "Популярный маршрут – не затягивайте с бронированием".

В соцсетях можно найти много предложений от частных лиц. "Забираю из любой точки Украины и отвезу, куда вам нужно. Или выезд из Киева. Пишите, интересуйтесь. Адекватные цены гарантирую", – пишет водитель в одном из сообщений в группе в Telegram. Также популярны объявления о транспорте на границе с Польшей или Беларусью: "Аэропорт Минск – граница – 150 долл. Минск – Киев – микроавтобус – 130 долл. с человека".

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Проверка на дорогах

Министерство внутренних дел сообщает, что на Пасху почти все правоохранители будут находиться на работе. На дорогах между областями будут работать контрольно-пропускные пунки (КПП), на которых будут дежурить работники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпродпотребслужбы и медики.

На КПП у водителей и пассажиров транспортных средств будут проверять температуру, а также проводить санитарный досмотр вещей и багажа. Если у людей обнаружат признаки заболевания коронавирусом, то их будут направлять в специализированные медицинские учреждения с соблюдением всех санитарно-медицинских требований.

Чтобы беспрепятственно передвигаться по территории областей, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание на соответствующей территории. Если человек не проживает, но работает в населенном пункте, необходимо иметь при себе справку с места работы.



Карантинные блокпосты в Украине / Инфографика 24 канала

Пограничники готовы к потоку

Согласно карантинным правилам будет работать накануне и во время Пасхи и Государственная пограничная служба Украины.

Перед праздниками поток граждан Украины, которые возвращаются из-за границы домой, всегда увеличивается по сравнению с другими днями, и карантин не изменил эту тенденцию, – сказал в комментарии 24 каналу помощник председателя ГПСУ – пресс-секретарь Андрей Демченко. – Если раньше границу пересекали около 7-9 тысяч украинцев, то теперь – накануне Пасхи – их может быть до 20-ти тысяч. Но мы готовы к этому. Кроме того, есть дополнительные ресурсы: часть пунктов пропуска сейчас закрыта, поэтому мы в любой момент можем усилить действующие пункты как квалифицированным персоналом, так и техническими средствами.

Карантин и граница – какие правила пересечения

1) Согласно распоряжению Кабинета Министров, с 17 марта до 24 апреля пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. Как исключение, осуществляются специальные эвакуационные рейсы, которые организует МИД и Мининфраструктуры.

2) Согласно распоряжению правительства, на государственной границе Украины временно прекращено пешее сообщение со смежными странами. Но на многих пунктах пропуска для перевозки граждан, которые возвращаются из-за границы без собственного транспорта, местные власти и ГСЧС предоставляют автобусы.

3) Разрешено пересечение границы Украины на личном автотранспорте. Оно осуществляется в пунктах пропуска, которые не закрыты распоряжениями правительства и где не прекращен пропуск сопредельной стороной.

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Что ждет на границе нарушителей карантина?

12 апреля в пунктах пропуска "Бачевск" (Сумская область) и "Сеньковка" (Черниговская) пограничники остановили двух граждан Украины, которые 31 марта подписали согласие на самоизоляцию, но досрочно – уже через 12 суток – нарушили ее срок.

Об этих фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". Эта статья предусматривает, что нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.