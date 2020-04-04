Работа транспорта во время карантина: что известно

В Украине с 6 апреля ужесточают карантинные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Изменения касаются и работы транспорта.

О том, как будет работать транспорт, начиная с 6 апреля, информирует пресс-служба Минздрава.

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Запретили перевозку пассажиров

автобусами: городского, пригородного, междугородного, внутренне областного, межобластного сообщения;

в метро;

поездами.

Позволили перевозки

автомобилями;

троллейбусами, трамваями;

служебным транспортом для медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников магазинов, банков и тому подобное.

В Минздраве также подчеркнули, что количество пассажиров в салоне не может превышать количество мест для сидения.



Функционирование транспорта во время усиленного карантина / Фейсбук Минздрава

К слову, накануне правительство приняло постановление, согласно которому с 6 апреля ужесточают карантинные ограничения.

Новые карантинные ограничения:

запретили нахождение в общественных местах без маски или респиратора ;

в общественных местах ; нельзя ходить группой более двух человек , кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей ;

, кроме случаев служебной необходимости и ; детям до 14 лет запретили находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

запретили находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников; нельзя посещать спортивные площадки ;

; ограничили прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом; ограничили посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

или помощи; нельзя самовольно покидать места обсервации ;

; выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

Новые меры контроля:

правительство ввело обязательную самоизоляцию для людей, которым более 60 лет ;

; на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты ;

из всех областей Украины ; все, кто будут возвращаться из-за границы , обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации ;

, обязательно будут ; нарушителей режима самоизоляции принудительно отправлять в обсерватор ;

; больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины ;

; будет работать 21 пункт пропуска на границе с Украиной.

Если эпидемическая ситуация улучшится, Кабмин ослабит карантин до конца апреля.