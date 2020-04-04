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      Работа транспорта во время карантина: что известно

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      Как в условиях усиленного карантина будет работать транспорт / tsn.ua

      В Украине с 6 апреля ужесточают карантинные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Изменения касаются и работы транспорта.

      О том, как будет работать транспорт, начиная с 6 апреля, информирует пресс-служба Минздрава.

      Обратите внимание Карантин в Украине усилили: что нового

      Запретили перевозку пассажиров

      • автобусами: городского, пригородного, междугородного, внутренне областного, межобластного сообщения;
      • в метро;
      • поездами.

      Позволили перевозки

      • автомобилями;
      • троллейбусами, трамваями;
      • служебным транспортом для медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников магазинов, банков и тому подобное.

      В Минздраве также подчеркнули, что количество пассажиров в салоне не может превышать количество мест для сидения.


      Функционирование транспорта во время усиленного карантина / Фейсбук Минздрава

      К слову, накануне правительство приняло постановление, согласно которому с 6 апреля ужесточают карантинные ограничения.

      Новые карантинные ограничения:

      • запретили нахождение в общественных местах без маски или респиратора;
      • нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • детям до 14 лет запретили находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      • нельзя посещать спортивные площадки;
      • ограничили прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
      • ограничили посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
      • нельзя самовольно покидать места обсервации;
      • выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

      Новые меры контроля:

      Если эпидемическая ситуация улучшится, Кабмин ослабит карантин до конца апреля.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Транспорт
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