Работа транспорта во время карантина: что известно
В Украине с 6 апреля ужесточают карантинные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Изменения касаются и работы транспорта.
О том, как будет работать транспорт, начиная с 6 апреля, информирует пресс-служба Минздрава.
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Запретили перевозку пассажиров
- автобусами: городского, пригородного, междугородного, внутренне областного, межобластного сообщения;
- в метро;
- поездами.
Позволили перевозки
- автомобилями;
- троллейбусами, трамваями;
- служебным транспортом для медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников магазинов, банков и тому подобное.
В Минздраве также подчеркнули, что количество пассажиров в салоне не может превышать количество мест для сидения.
Функционирование транспорта во время усиленного карантина / Фейсбук Минздрава
К слову, накануне правительство приняло постановление, согласно которому с 6 апреля ужесточают карантинные ограничения.
Новые карантинные ограничения:
- запретили нахождение в общественных местах без маски или респиратора;
- нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- детям до 14 лет запретили находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
- нельзя посещать спортивные площадки;
- ограничили прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
- ограничили посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
- нельзя самовольно покидать места обсервации;
- выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
Новые меры контроля:
- правительство ввело обязательную самоизоляцию для людей, которым более 60 лет;
- на выездах из всех областей Украины обустроят блокпосты;
- все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно будут находиться в 14-дневной обсервации;
- нарушителей режима самоизоляции принудительно отправлять в обсерватор;
- больным коронавирусом запретили выходить в аптеки и магазины;
- будет работать 21 пункт пропуска на границе с Украиной.
Если эпидемическая ситуация улучшится, Кабмин ослабит карантин до конца апреля.
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