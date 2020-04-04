Робота транспорту під час карантину: що відомо

В Україні з 6 квітня посилюють карантинні обмеження для стримання поширення коронавірусу. Зміни стосуються і роботи транспорту.

Про те, як працюватиме транспорт, починаючи з 6 квітня, інформує пресслужба МОЗ.

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Заборонили перевезення пасажирів

автобусами: міського, приміського, міжміського, внутрішньо обласного, міжобласного сполучення;

у метро;

поїздами.

Дозволили перевезення

автомобілями;

тролейбусами, трамваями;

службовим транспортом для медиків, правоохоронців, комунальників, працівників магазинів, банків тощо.

У МОЗ також наголосили, що кількість пасажирів у салоні не може перевищувати кількість місць для сидіння.



Функціонування транспорту під час посиленого карантину / Фейсбук МОЗ

До слова, напередодні уряд прийняв постанову, згідно з якою з 6 квітня посилюють карантинні обмеження.

Нові карантинні обмеження:

заборонили перебування у громадських місцях без маски чи респіратора ;

перебування у громадських місцях ; не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей ;

крім випадків службової необхідності та ; дітям до 14 років заборонили перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

заборонили перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів; не можна відвідувати спортивні майданчики ;

; обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою; обмежили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

чи допомоги; не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами , що засвідчують особу.

Нові заходи контролю:

Якщо епідемічна ситуація покращиться, Кабмін послабить карантин до кінця квітня.