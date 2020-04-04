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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Робота транспорту під час карантину: що відомо

      -
      Як в умовах посиленого карантину працюватиме транспорт / tsn.ua

      В Україні з 6 квітня посилюють карантинні обмеження для стримання поширення коронавірусу. Зміни стосуються і роботи транспорту.

      Про те, як працюватиме транспорт, починаючи з 6 квітня, інформує пресслужба МОЗ.

      Зверніть увагу Карантин в Україні посилили: що нового

      Заборонили перевезення пасажирів

      • автобусами: міського, приміського, міжміського, внутрішньо обласного, міжобласного сполучення;
      • у метро;
      • поїздами.

      Дозволили перевезення

      • автомобілями;
      • тролейбусами, трамваями;
      • службовим транспортом для медиків, правоохоронців, комунальників, працівників магазинів, банків тощо.

      У МОЗ також наголосили, що кількість пасажирів у салоні не може перевищувати кількість місць для сидіння.


      Функціонування транспорту під час посиленого карантину / Фейсбук МОЗ

      До слова, напередодні уряд прийняв постанову, згідно з якою з 6 квітня посилюють карантинні обмеження. 

      Нові карантинні обмеження:

      • заборонили перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонили перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • обмежили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      • не можна самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

      Нові заходи контролю:

      Якщо епідемічна ситуація покращиться, Кабмін послабить карантин до кінця квітня.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Транспорт Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Новини України
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