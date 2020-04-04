Робота транспорту під час карантину: що відомо
В Україні з 6 квітня посилюють карантинні обмеження для стримання поширення коронавірусу. Зміни стосуються і роботи транспорту.
Про те, як працюватиме транспорт, починаючи з 6 квітня, інформує пресслужба МОЗ.
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Заборонили перевезення пасажирів
- автобусами: міського, приміського, міжміського, внутрішньо обласного, міжобласного сполучення;
- у метро;
- поїздами.
Дозволили перевезення
- автомобілями;
- тролейбусами, трамваями;
- службовим транспортом для медиків, правоохоронців, комунальників, працівників магазинів, банків тощо.
У МОЗ також наголосили, що кількість пасажирів у салоні не може перевищувати кількість місць для сидіння.
Функціонування транспорту під час посиленого карантину / Фейсбук МОЗ
До слова, напередодні уряд прийняв постанову, згідно з якою з 6 квітня посилюють карантинні обмеження.
Нові карантинні обмеження:
- заборонили перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
- не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- дітям до 14 років заборонили перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
- не можна відвідувати спортивні майданчики;
- обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
- обмежили відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
- не можна самовільно залишати місця обсервації;
- виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
Нові заходи контролю:
- уряд ввів обов'язкову самоізоляцію для людей, яким понад 60 років;
- на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости;
- усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;
- порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор;
- хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;
- працюватиме лише 21 пункт пропуску на кордоні з Україною.
Якщо епідемічна ситуація покращиться, Кабмін послабить карантин до кінця квітня.
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