Додому на Великдень: чому не варто "шастати" у карантин

Через карантинні правила зараз в Україні діють обмеження на пересування транспорту. Українці все одна намагаються знайти можливість дістатися додому на свята. Розповідаємо, чому варто обмежити свої пересування.

В Україні до 24 квітня через посилення карантинних обмежень діє заборона на перевезення пасажирів.

Транспорт і карантин: що заборонено?

1) Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

2) Перевезення пасажирів метрополітенами Києва, Харкова та Дніпра.

3) Перевезення пасажирів залізничним транспортом.

4) Регулярні авіарейси у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Таким чином, зараз фактично єдиний засіб пересування – приватний автотранспорт. Ним мають право користуватися всі громадяни України, крім тих, хто перебуває на самоізоляції. При цьому власним авто дозволено подорожувати без територіальних обмежень – тобто виїжджати в інші населені пункти як в межах, так і за межі області. Заборону на таке пересування можна запровадити лише за рішенням органів місцевого самоврядування, як це сталося у Чернівецькій області. Але навіть за таких умов, обмеження не стосуються транспорту, який забезпечує життєдіяльність регіону.

Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Де "ловити попутку"?

Що робити, якщо власнного авто немає, а виникла потреба їхати? Єдиний вихід – шукати попутний транспорт. Наприклад, скористатися сервісом BlaBlaCar, сайт і мобільні додатки якого продовжують працювати. Єдине нове обмеження на сервісі – подорожувати в одному авто може не більше трьох персон.

Сайт 24 каналу перевірив нявність вільних місць для поїздки з Києва на три популярні напрямки – Харків, Львів, Одеса – на вечір, 14 квітня, та на пікову дату – п’ятницю, 17 квітня, коли багато українців поїдуть святкувати Великдень. Доступних поїздок не так багато, як у докарантинний період, але вони є. Сервіс лише попереджає: "Популярний маршрут – не затягуйте з бронюванням".

У соцмережах можна знайти багато пропозицій від приватних осіб. "Забираю з будь-якої точки України і відвезу, куди вам потрібно. Або виїзд з Києва. Пишіть, цікавтеся. Адекватні ціни гарантую", – пише водій в одному з повідомлень у групі в Telegram. Також популярні об'яви про транспорт на кордоні з Польщею чи Білоруссю: "Аеропорт Мінськ – кордон – 150 дол., Мінськ – Київ – мікроавтобус – 130долл. з людини".

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Перевірка на дорогах

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що на Великдень майже всі правоохоронці перебуватимуть на роботі. На дорогах між областями працюватимуть контрольно-пропускні пунки (КПП), на яких чергуватимуть працівники нацполіції, нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби та медики.

На КПП у водіїв і пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру, а також проводитимуть санітарний огляд речей і багажу. Якщо у людей виявлять ознаки захворювання на коронавірус, то їх напрявлятимуть до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.

Щоб безперешкодно пересуватись по території областей необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території. Якщо людина не проживає, але працює у населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.



Карантинні блокпости в Україні / Інфографіка 24 каналу

Прикордонники до потоку готові

Відповідно до карантинних правил, працюватиме напередодні та під час Великодня і Державна прикордонна служба України.

Перед святами потік громадян України, які повертаються з-за кордону додому, завжди збільшується порівняно з іншими днями, і карантин не змінив цю тенденцію, – сказав у коментарі 24 каналу помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко. – Якщо раніше кордон перетинали близько 7-9 тисяч українців, то тепер – напередодні Великодня – їх може бути до 20-ти тисяч. Але ми готові до цього. Крім того, маємо додаткові ресурси: частина пунктів пропуску зараз закрита, тому ми в будь-який момент можемо посилити діючі пункти як кваліфіковперсоналом, так і технічними засобами.

Карантин і кордон – які правила перетину

1) Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, з 17 березня до 24 квітня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. Як виняток, здійснюються спеціальні евакуаційні рейси, які організовує МЗС та Мінінфраструктури.

2) Згідно з розпорядженням Уряду, на державному кордоні України тимчасово припинено піше сполучення з суміжними країнами. Але на багатьох пунктах пропуску для перевезення громадян, які повертаються з-за кордону без власного транспорту, місцева влада та ДСНС надають автобуси.

3) Дозволено перетин кордону України особистим автотранспортом. Він здійснюється у пунктах пропуску, які не закриті розпорядженнями Уряду і де не припинений пропуск суміжною стороною.

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Що чекає на кордоні порушників карантину?

12 квітня в пунктах пропуску "Бачівськ" (Сумська область) і "Сеньківка" (Чернігівська) прикордонники зупинили двох громадян України, які 31 березня підписали згоди на самоізоляцію, але достроково – вже через 12 діб – порушили її термін.

Про ці факти прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Ця стаття передбачає, що порушення правил карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.