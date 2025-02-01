Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, заметив, что от инаугурации Трампа прошло буквально полторы недели. А вопрос завершения войны в Украине понемногу продвигается вперед.
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Трамп уверен в своих силах
По мнению Чечеринды, сейчас Трамп находится в большом подъеме. Он абсолютно уверен в своих силах, что мы увидим в его политике.
Сейчас началось, как минимум, "золотое полугодие" Трампа. Он на вершине этой феерии поддержки и возможностей. У него есть много рычагов влияния на Россию, которые он еще не использовал,
– сказал Чечеринда.
Санкции против России, которые ввела еще администрация Байдена, ударила по теневому флоту страны-агрессора. Это создало проблемы для Путина. Последствия будут еще более катастрофическими для России, если Трамп таки договорится о снижении цены на нефть в мире.
Кроме того, всегда существует вариант увеличить военную помощь для Украины. Эту опцию Соединенные Штаты в любой момент могут задействовать.
Я думаю, что реализация плана Трампа происходит ежедневно. Подключаются новые механизмы, которые в итоге дадут положительный результат,
– отметил Чечеринда.
Напомним, недавно Дональд Трамп анонсировал разговор с диктатором Путиным. По его словам, он ведет "очень серьезное обсуждение" с Россией, которое касается завершения войны. Правда, ранее Трамп намекал, что якобы уже говорил с Путиным.