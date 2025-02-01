Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що від інавгурації Трампа пройшло буквально півтора тижня. А питання завершення війни в Україні потроху просувається вперед.

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Трамп впевнений у своїх силах

На думку Чечеринди, зараз Трамп перебуває у великому піднесенні. Він абсолютно впевнений у своїх силах, що ми побачимо у його політиці.

Зараз почалося, як мінімум, "золоте півріччя" Трампа. Він на вершині оцієї феєрії підтримки та можливостей. У нього є багато важелів впливу на Росію, які він ще не використав,

– сказав Чечеринда.

Санкції проти Росії, які ввела ще адміністрація Байдена, вдарила по тіньовому флоту країни-агресорки. Це створило проблеми для Путіна. Наслідки будуть ще катастрофічнішими для Росії, якщо Трамп таки домовиться про зниження ціни на нафту у світі.

Крім того, завжди існує варіант збільшити військову допомогу для України. Цю опцію Сполучені Штати у будь-який момент можуть задіяти.

Я думаю, що реалізація плану Трампа відбувається щодня. Підключаються нові механізми, які в підсумку дадуть позитивний результат,

– зауважив Чечеринда.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп анонсував розмову з диктатором Путіним. За його словами, він веде "дуже серйозне обговорення" з Росією, яке стосується завершення війни. Щоправда, раніше Трамп натякав, що нібито вже говорив з Путіним.