Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні затягнулася. Він наголосив, що для успішних переговорів обидві сторони мають піти на поступки, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Віцемаршал Британії назвав країну, яка може стати "призом" Путіна

"Вашингтон не кине Україну"

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у коментарі виданню повідомив деталі своїх переговорів із Марком Рубіо. Він каже, що держсекретар наполягав на тому, що США "не відмовляться від України".

Також Таяні висловив сумнів у тому, що Трамп наважиться на вторгнення до Гренландії.

За його словами, головний висновок нової ери Трампа полягає в тому, що Європа повинна зробити більше, щоб постояти за себе. Таяні підкреслив, що європейські країни мають прискоритися, аби стати сильнішими. Якщо Європа хоче уникнути торговельної війни з Дональдом Трампом, вона має закуповувати більше у США та збільшити оборонні бюджети.

Тим часом, WP пише, що Трамп не підтримує надання додаткової допомоги Україні та виступає проти її вступу до НАТО, вважаючи, що гарантії безпеки мають бути відповідальністю Європи. Президент США має два можливих шляхи: підтримати перемовини про припинення вогню та створення європейської миротворчої місії, або припинити військову допомогу Україні, що може мати негативні наслідки.