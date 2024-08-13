Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Трамп лишь повторил все свои прошлые фразы и еще раз доказал, что имеет поверхностное понимание российско-украинской войны. Он снова обвинил Джо Байдена и продолжает нормализовать диктаторов.

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Все сводится к одной фразе

Политолог рассказал, что Маск сам четко заявил, что хочет попасть в администрацию Трампа. Для него экс-президент США является локомотивом для дальнейшего движения в собственных амбициях, которые лежат не только в бизнес плоскости. Трамп же сейчас заинтересован в площадке для дополнительного пиара.

Хотя, если посмотреть это интервью, то ничего нового, от слова совсем, не услышали. Никакого серьезного резонанса для американских медиа или избирателей, чего-то экстравагантного, интересного не прозвучало. Все сводится к одной фразе – ни о чем,

– заметил Саакян.

Тема Украины и войны с Россией

По словам политолога, Трамп должен был бы сказать что-то новое не так об Украине, как что-то для американских избирателей. Украинская тематика не является ключевой для его позиционирования, она является токсичной, ведь Трамп не может занять жесткую позицию.

Ему все время нужно обходить большое "поле мин". В случае, если он скажет что-то конкретное скажет, этим воспользуется штаб Камалы Харрис. Она, в свою очередь, тоже ничего конкретного относительно Украины не говорит,

– отметил Саакян.

Относительно российско-украинской войны, то Трамп обвинил Байдена в том, что он говорил о членстве Украины в НАТО. Вроде бы это вызвало у Владимира Путина агрессию, а во времена его президентства такого не было.

Это пример перекладывания ответственности и примитивного, поверхностного понимания войны России против Украины и мотивации, которая стоит за этим. Трамп пытается для избирателей сыграть на простых конструкциях.

Также он говорит, что неплохо ладил с Путиным и Ким Чен Ыном, говорил об этом в тональности силы. Вроде бы он навязывал свою волю Путину, а на самом деле это пассаж о том, что он может находить общий язык с диктаторами. То, что они диктаторы – Трамп стыдливо опускает и нормализует их,

– объяснил политолог.